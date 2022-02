Iva Zanicchi: “Io e Drusilla siamo amiche da anni, ieri sera c’è stato un equivoco” Iva Zanicchi chiarisce la natura del botta e risposta verificatosi sul palco dell’Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo, con Drusilla Foer.

L'arrivo di Drusilla Foer sul palco dell'Ariston è stata una ventata di freschezza, di cultura e ironia, giunta a metà del viaggio che è il Festival di Sanremo. Tra i momenti che, però, sono balzati agli occhi dei telespettatori c'è stato un brevissimo scambio di battute tra l'artista e Iva Zanicchi, pronta ad esibirsi con la sua "Voglio amarti", un siparietto che per alcuni è stato sferzante, per altri invece non significativo, ma su cui la cantante ha voluto spendere qualche parola durante una diretta su Zoom, chiarendo qualsiasi incomprensione venutasi a creare in queste ore.

Il chiarimento di Iva Zanicchi

Un botta e risposta sicuramente all'altezza delle due protagoniste che, infatti, hanno mantenuto ben alto il livello dell'attenzione sul palco dell'Ariston. La cantante arrivando in scena accompagnata da Amadeus, rivolgendosi a Drusilla e salutandola le ha detto: "Lei ha qualcosa più di me" e la co-conduttrice le ha risposto: "Sono colta", probabilmente uno scambio che per alcuni ha avuto il sapore di una risposta piccata e allusiva, ma che in realtà non nascondeva nulla del genere, come conferma anche la Zanicchi:

Io e lei siamo amiche, anche stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: o grulla, non ti si sentiva il microfono. Questo perché sono io che ho detto a lei: tu sei colta e intelligente. Non si è sentito che l'ho detto prima io, lei ribadiva quello che io avevo detto. Non può esserci nulla tra me e lei, se vi faccio vedere i messaggini che ci siamo scambiati questa stamattina…c'è troppa stima e affetto. E' stato solo un equivoco, si scherza sempre sul fatto che lei è toscana, fiorentina e colta ma non c'è assolutamente nulla.

La serata di Drusilla Foer a Sanremo

Insomma, un caso montato su un audio ad intermittenza, ma che si è risolta in pochi minuti. Ma non sarebbe potuto essere diversamente, dal momento che Drusilla Foer ha dimostrato di essere un'artista completa, capace di incantare il pubblico con la sua eleganza, la sua sagacia e un monologo sul finire della serata che ha messo in luce la sua unicità, facendola risplendere sul palco più famoso d'Italia.