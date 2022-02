Drusilla Foer fulmina Iva Zanicchi sul palco di Sanremo 2022: “Ho qualcosa più di te? Sono colta” Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2022 è andato in scena un esilarante scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi sul palco dell’Ariston.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera al Festival di Sanremo 2022 la co-conduttrice che accompagna Amadeus è Drusilla Foer. Ha rubato la scena al momento del suo ingresso sulle scale dell'Ariston con una gag nella quale pensava di dover cantare: si è avvicinata al microfono su asta al centro del palco, fermata subito da Amadeus. E dopo aver fatto chiacchierare gli utenti social per via della sua espressione al momento dello strappo dei baffi di Zorro, si è resa ancora protagonista di un simpatico siparietto con Iva Zanicchi, Big in gara con il brano Voglio amarti. Uno scambio di battute tra le due donne sul palco dell'Ariston non è passato inosservato al pubblico.

Lo scambio di battute tra Iva Zanicchi e Drusilla Foer

Tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi sul palco dell'Ariston è partito uno scambio di battute infuocato. La co-conduttrice presentando il brano della cantante in gara al Festival di Sanremo 2022 è stata fermata dall'interprete di Voglio Amarti: "Quanto sei alta". Drusilla Foer ha subito replicato: "Parecchio più di te". A quel punto, l'artista: "Ma hai anche altre cose più di me…”. Touchdown della co-conduttrice che risponde subito: "Sì, sono colta".

Il siparietto con Gilles Rocca

E ancora, Drusilla Foer ha rubato la scena sul palco dell'Ariston scontrandosi con Gilles Rocca, attore e fonico del Teatro di Sanremo 2022. L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi, protagonista dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, lavora da anni con la sua società di famiglia nel dietro le quinte dell'Ariston e mentre sbarazzava il palco dopo l'esibizione de Le Vibrazioni ha commentato il look della co-conduttrice: "È vestita bene". La replica immediata: "Grazie anche lei".