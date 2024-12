video suggerito

Italia's Got Talent: Disney+ conferma la nuova stagione, aperti i casting per i talenti 2024

Dopo il grande successo della scorsa edizione, Italia’s Got Talent torna su Disney+ per una nuova stagione. Il talent show, prodotto da Fremantle Italia, continuerà ad essere una produzione originale Disney+. Da oggi sono ufficialmente aperti i casting per partecipare alla nuova stagione e tutte le informazioni per iscriversi sono disponibili sul sito ufficiale del programma.

La storia di Italia's Got Talent

Adattato in ben 75 mercati, Italia’s Got Talent fa parte del format di maggiore successo al mondo, tanto da guadagnarsi il titolo di “World Guinness Record” come “Most Popular Talent/Reality Show”. Creato nel 2006, il programma ha raggiunto oltre 1 miliardo di spettatori a livello globale, con edizioni andate in onda in 31 paesi solo nel biennio 2023-2024. In Italia, il 2023 ha segnato un’importante novità: è stata infatti la prima edizione europea del format trasmessa interamente su una piattaforma streaming, un passo innovativo che ha conquistato il pubblico. Daniel Frigo, Country Manager di The Walt Disney Company Italia, ha commentato con entusiasmo la conferma del progetto:

Sono felice di annunciare che Italia’s Got Talent sarà ancora una produzione originale Disney+. Questo rinnovo conferma la volontà di costruire un’offerta di general entertainment sempre più ampia e completa. La scorsa edizione ha rappresentato il debutto per questo show su una piattaforma streaming ed è stata una scommessa vinta, confermando ancora una volta l’ottima collaborazione con Fremantle.

Anche Marco Tombolini, CEO di Fremantle Italia, ha sottolineato l’importanza del ritorno del programma:

Siamo entusiasti di lavorare ancora una volta al fianco di Disney per una nuova stagione di Italia’s Got Talent. Un risultato che premia il successo di un format tra i più iconici e amati a livello mondiale e la scelta vincente di Disney, che ha deciso, primo in Europa, di offrirlo in streaming. I casting per partecipare alla nuova stagione sono aperti e siamo già al lavoro per scoprire i migliori talenti per creare insieme uno show unico e straordinario per gli abbonati di Disney+ in Italia.

Il successo della scorsa edizione

Il pubblico ha accolto calorosamente la scorsa edizione, culminata con la vittoria di Francesca Cesarini, che ha emozionato tutti con una straordinaria performance di pole sportiva. La giovane artista ha primeggiato sui 10 finalisti, regalando momenti di grande spettacolo e intensità emotiva.