Italia’s Got Talent approda su Disney+, è la prima volta in streaming per il format in Europa Si è conclusa la trattativa tra Sky e Disney+ per il passaggio dei diritti di Italia’s Got Talent. Dopo una lunga vita sul canale on demand, per la prima volta in Europa il format si prepara a sbarcare nel mondo dello streaming. Lo farà dopo un processo di restyling, che lo renderà sempre più attuale e innovativo.

A cura di Giulia Turco

È ufficiale, dalla prossima edizione Italia’s Got Talent approderà al mondo dello streaming. A darne notizia è Fremantle che produce il format, dopo l’accordo raggiunto con Disney+, che ospiterà tutti gli episodi della serie. Una vera novità non solo per l’Italia, ma per l’Europa che per la prima volta fa un passo simile in avanti, scollandosi dalla tv intesa nella sua forma più tradizionale.

Got Talent è il format più popolare al mondo

“Sono entusiasta di poter annunciare l’arrivo su Disney+ di un format consolidato e amato come Italia’s Got Talent”, ha fatto sapere Daniel Frigo, Country Manager di The Walt Disney Company. “Un ulteriore traguardo nella costruzione di un catalogo di general entertainment sempre più ampio e completo”. D’altronde si tratta del format con maggior successo al mondo, che dal 2006 ha conquistato il titolo di talent show più popolare del mondo da parte del World Guinnes Record. Con dodici stagioni all’attivo e oltre 1200 concorrenti che hanno calcato il palco, il people show si prepara dunque a tornare nella sua versione nostrana dopo un processo di restlyling, che dovrebbe renderlo sempre più attuale e innovativo.

Le motivazioni dell’addio a Sky

Già dall’estate del 2022 si vociferava di una trattativa in ballo tra Sky, detentore dei diritti sul format, e Disney+, disposto ad investire sul progetto. Dopo un esordio sulla tv generalista di Canale 5 e una produzione targata Fascino nel 2009, Italia’s Got Talent è stato a lungo sotto l’ala di Sky negli anni d’oro della piattaforma. Della chiusura da parte dell’azienda si parlava già da tempo. Gli ascolti non sono più gli stessi di un tempo e, complice l’insorgere di nuove piattaforme, Sky ha preso seriamente in considerazione l’ipotesi di lasciare andare una buona fetta dell’intrattenimento. Discorso analogo anche per X Factor, che sembra possa tornare sulle reti Rai in futuro.