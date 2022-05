Isoladellerose sono i vincitori di The Band, vince il gruppo di Enrico Nigiotti Si chiude con la vittoria della band capitanata da Enrico Nigiotti la prima edizione del talent show musicale di Rai1.

Si chiude con la vittoria di Isoladellerose la prima edizione di The Band, talent di Rai1 condotto da Carlo Conti. Il gruppo, capitanato da Enrico Nigiotti in qualità di tutor, si è aggiudicato la vittoria all'ultimo scatto battendo le Anxya Lytics, supportate da Giusy Ferreri. Sul terzo gradino del podio le Cherry Bombs, gruppo di Dolcenera. La banda vincitrice è composta da Federico Proietti (voce, chitarra), Andrea Zanobi (basso) e Iacopo Volpini (batteria).

Isoladellerose è la band vincitrice con il tutor Enrico Nigiotti

Si chiude con questo esito la prima edizione di The Band. Il gruppo, capitanato da Enrico Nigiotti, ha avuto accesso al podio e la vittoria si è delineata anche attraverso l'assegnazione dei punti dei giudici e degli stessi tutor, chiamati a giudicare dopo l'esecuzione degli inediti. Ogni giurato ha dieci punti da assegnare. Gianna Nannini sceglie di darli ad Anxya Litics, Asia Argento li dà a Isola delle rose e Carlo Verdone la segue a ruota, facendo la stessa scelta. È arrivato quindi il momento dei cinque punti assegnati da ogni tutor. Marco Masini sceglie IsoladelleRose, Roco Tanica li dà a Cherry Bombs, mentre Federico Zampaglione sceglie Anxya Lytics. Tocca a Irene Grandi che sceglie IsoladelleRose, mentre Francesco Sarcina sceglie IsoladelleRose.

Da chi è composta la band ideale che ha omaggiato Gianna Nannini

Prima dell'annuncio dei vincitori, Carlo Conti ha dato spazio alla band ideale. Presupposto del programma era quello di assegnare un premio anche ai singoli elementi e creare una sorta di band ideale. Il miglior batterista è Jacopo Volpini, al basso Marco Carmarino dei Mons, tastiere Claudia Campolongo delle Chessy Bombs, chitarra ex aequo con Eduardo Fajella e Eliana Carnegliutti, la miglior voce è Alessia Gerardi. Gli artisti si sono quindi esibiti in una versione di L'America, in forma di omaggio a Gianna Nannini.

La classifica finale

La classifica finale delle otto band è quindi la seguente:

1 Isola delle rose

2 Anxia Lytics

3 Cherry Bombs

4 JF Band

5 Mons

6 Achtung Babies

7 Living Dolls

8 N'ice Cream