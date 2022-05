Isola, la notte di Roger ed Estefania dietro lo scoglio: “Senza telecamere avete fatto altro” Il gruppo ormai ha perso fiducia nella coppia formata da Roger ed Estefania: i naufraghi sono convinti che sia tutto studiato. I sospetti crescono anche in studio dopo il misterioso confronto avuto tutta la notte dietro a uno scoglio.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella prima diretta dopo il ritorno di Roger sull’Isola, il modello brasiliano ed Estefania hanno modo di confrontarsi sui loro sentimenti. La situazione nel frattempo è cambiata, in mezzo a loro adesso c’è Gennaro Auletto che ha scatenato le gelosie di Roger. Inoltre il gruppo di naufraghi ormai non crede più alla storia d’amore e sono convinti che sia stato tutto studiato a tavolino. In puntata, Roger ed Estefania cercano un alibi nel confronto per respingere le accuse.

Il confronto con Estefania dopo il ritorno di Roger

Da quando è tornato sulla Playa, l’atteggiamento di Roger è quello del naufrago ferito. Ha trovato Estefania già legata ad un altro uomo, il che lo rende non solo triste e col cuore spezzato, ma anche più sicuro che mai dei suoi sentimenti. “Con lei è iniziato tutto come un gioco, poi è scattato qualcosa dentro di me. Me ne sono accorto quando c’era Beatriz e io pensavo ad Estefania”. Lei però non sembra voler stare alla sua strategia e taglia corto: “Non ci sono speranze con me perché quando prendo una decisione non torno indietro, sono molto delusa. Ho apprezzato però che mi abbia chiesto scusa”. Insomma i due continuano a non raccontarla giusta e in studio Ilary Blasi e gli opinionisti girano il coltello nella piaga parlando di un misterioso confronto durato un’intera notte dietro uno scoglio.

(Foto IPA)

Cos’è successo tra Roger ed Estefania dietro lo scoglio

Dopo una serie di accuse reciproche in Palapa, sbotta Guendalina Tavassi: “Ilary, secondo me ci stanno per**ulando entrambi”, rivelando che i due si sarebbero appartati dietro uno scoglio per un’intera notte. “Sono stati molte volte isolati, li abbiamo visti anche stanotte”, confermano i naufraghi che non credono alla delusione di Estefania. “Ma delusa di cosa, che hai detto di voler fingere una relazione”, tuona Guendalina. “Dietro uno scoglio che ci vai a parlare tutta la notte con lui?”, li stuzzica ancora la Tavassi. Ilary Blasi non riesce dunque ad arrivare ad un punto con la coppia: “Senza telecamere non vi siete chiariti, mi sa che avete fatto altro… visto che state parlando ancora di questa situazione”.