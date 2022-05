Isola dei Fanmosi, la reazione di Roger che torna sulla Playa e scopre di Estefania e Gennaro Tornato in Playa, il naufrago ha dovuto fare i conti con il fatto che Estefania si sia avvicinata ai due nuovi concorrenti. A Gennaro in particolare, ha persino ceduto la stuoia sulla quale dormiva Roger fino ad una settimana prima.

A cura di Giulia Turco

L'accoglienza di Roger al suo ritorno in Playa non è sicuramente delle più calde. Dopo essersi infortunato durante una diretta tv il naufrago è stato trasportato in elicottero ed è stato assente dal programma per circa una settimana. Sette giorni però sono bastati per rimescolare le carte in gioco perché si sa, all'Isola dei famosi tutto può cambiare. Al suo ritorno, c'è una sorpresa del tutto inaspettata: la presenza di due nuovi ragazzi, con i quali Estefania ha già stretto particolarmente.

La sorpresa di Roger al suo rientro sull'Isola

Come rivela il dayime andato in onda venerdì 19 maggio, il ritorno di Roger è stato piuttosto inaspettato da parte degli stessi naufraghi. Accolto da Guendalina, il naufrago ha dovuto fare i conti con il fatto che la sua fidanzata (o ex?) Estefania si sia avvicinata ai due nuovi concorrenti, uno in particolare. A Gennaro, per di più, la naufraga ha persino ceduto la stuoia sulla quale dormiva Roger fino ad una settimana prima. "La verità?", si sfoga Roger in confessionale. "Mi danno fastidio entrambi: lui perché dorme sulla mia stuoia, lei perché dorme con lui". Eppure il naufrago ha cercato di mantenere i nervi saldi, abbracciando Estefania e lasciandosi scappare asolo un tono brusco con il suo nuovo rivale.

La strategia di Estefania alle spalle di Roger

In queste ore Estefania si è lasciata andare alla complicità con Gennaro, uno degli ultimi naufraghi sbarcati sull'Isola. "Se mi fidanzo con lui, a Roger interessa eccome. Non sarebbe indifferente, però non potrebbe mai dire nulla", riflette la naufraga alle spalle di Roger. "Però farebbe la vittima per andare in finale". Dal canto suo, Gennaro si è detto ben disposto ad assecondare la strategia della modella: "Certo che mi piace, è una bella ragazza. Se dovessi provarci palesemente, non credo che riceverei un palo".