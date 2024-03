Isola dei Famosi 2024, da Edoardo Stoppa a Matilde Brandi e Selen: tutti i nomi in lizza per il cast Dopo la conferma di Fanpage.it su Edoardo Franco e Marina Suma, arrivano nuove indiscrezioni da TvBlog sui papabili nomi che formeranno il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ecco tutti i concorrenti in lizza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Fervono i preparativi per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality pronto a tornare in onda con nuovi volti e diversi cambiamenti. Vladimir Luxuria prenderà il posto di Ilary Blasi alla conduzione, e stando a quanto si legge su TvBlog sarà accompagnata da Sonia Bruganelli e Alvin, scelti come opinionisti. Stando alle ultime, l'inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno. Cosa si sa, invece, sul cast dei naufraghi? Dopo la notizia su Edoardo Franco da MasterChef 12, Joe Bastianich e Marina Suma, arrivano nuove indiscrezioni su papabili prossimi concorrenti. La nuova edizione del programma dovrebbe partire, con ogni probabilità, ad inizio aprile.

I nomi in lizza per l'Isola dei Famosi 2024

TvBlog lancia nuovi nomi che potrebbero formare il cast di naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei Famosi in arrivo. Tra questi ci sarebbe quello di Edoardo Stoppa, conduttore televisivo, marito di Juliana Moreira ed ex volto di Striscia La Notizia, poi Artur Dainese, ex tentatore di Temptation Island Vip. In lizza ci sarebbe anche l'attore palermitano Francesco Benigno e la showgirl Matilde Brandi, ex concorrente del Grande Fratello Vip. A questi nomi si aggiunge quello di Selen, pseudonimo di Luce Caponegro, ex attrice pornografica che dopo il ritiro dal cinema a luci rosse ha preso parte a diversi programmi televisivi come La fattoria. Si attendono conferme.

Artur Dainese a sx, Luce Caponegro alias Selen a dx

La conferma su Edoardo Franco e Joe Bastianich

Ad inizio marzo Fanpage.it ha confermato la presenza di Edoardo Franco nella prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Lo chef che ha vinto MasterChef Italia 12 si renderà protagonista della dura avventura in Honduras. Lì troverà un'altra conoscenza del programma culinario di Sky Uno, Joe Bastianich, ex giudice e primo nome annunciato per l'edizione. Tra i naufraghi confermati anche Marina Suma, attrice protagonista del film cult Sapore di mare e Sing Sing.