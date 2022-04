Isola dei Famosi 2022, Gustavo Rodriguez eliminato: Ilona Staller e Edoardo Tavassi in nomination Gustavo Rodriguez è l’eliminato della puntata del 22 aprile dell’Isola dei Famosi 2022. A lasciare la Palapa sono stati Lory del Santo e Marco Senise, mentre i concorrenti in nomination sono Ilona Staller ed Edoardo Tavassi.

Nella puntata del 22 aprile dell'Isola dei Famosi 2022 i concorrenti hanno iniziato a scontrarsi "tutti contro tutti". Le squadre infatti sono state sciolte e i naufraghi continueranno il loro percorso come giocatori singoli. L'eliminato è stato Gustavo Rodriguez, che ha dovuto abbandonare il reality e tornare in Italia. Lory del Santo e Marco Senise, invece, hanno perso al televoto della settimana e hanno lasciato la Palapa per approdare su Playa Sgamada. I nominati della settimana sono Edoardo Tavassi e Ilona Staller.

A dover lasciare la Palapa ma non il gioco, in quanto hanno un'altra possibilità su Playa Sgamada, sono stati Lory del Santo e Marco Senise. La naufraga, che ha iniziato il suo percorso in Honduras con il fidanzato Marco Cucolo, ha abbandonato il gruppo ed è approdata sull'altra spiaggia. Con lei anche il nuovo arrivato, che dopo solo una settimana ha dovuto lasciare i compagni. Ad accoglierli nella nuova destinazione c'è Clemente Russo.

Gustavo Rodriguez è l'eliminato della puntata del 22 aprile dell'Isola dei Famosi. Il naufrago, padre di Jeremias Rodriguez, ha perso al televoto flash contro Clemente e ha dovuto abbandonare il gioco. Una notizia che non sembra averlo destabilizzato, anzi, l'ha quasi reso felice: era stato lui stesso a chiedere al pubblico di votarlo così da rientrare in Italia e riabbracciare la sua famiglia.

Blind è il leader della prima settimana sull'Isola dei Famosi nella quale i concorrenti giocano tutti contro tutti. Il naufrago ha indicato tre nomi, quelli di Licia, Guendalina ed Edoardo per far fare loro le nomination palesi. Licia ha fatto il nome di Nicolas, mentre i fratelli Tavassi quello di Roger.

Lontano dal resto del gruppo, invece, Estefania ha votato Licia, Laura, Alessandro e Carmen hanno fatto il nome di Ilona, Nick quello di Estefania. È il turno di Nicolas, che nomina Licia, Marco Cucolo e Ilona nominano Nicolas, Roger nomina Licia. Il nominato del gruppo è quindi Ilona Staller, mentre il leader manda al televoto Edoardo. In nomination quindi Edoardo e Ilona.

La puntata del 22 aprile dell'Isola dei Famosi si è aperta con uno scontro tra Blind e i fratelli Tavassi, in particolare con Guendalina, per il cosiddetto "cocco gate". Il rapper ha accusato i due naufraghi di essere "avvoltoi", sempre presenti quando avvertono la presenza di una discussione. Momento di confronto poi tra Estefania e la ex fidanzata di Roger, Beatriz. La ragazza era presente in studio e Ilary Blasi l'ha invitata ad andare in Honduras per un confronto diretto con il naufrago, poiché pensa che la loro relazione non sia ancora finita. Spazio poi alla prova leader, vinta da Blind, e a un piccolo cambiamento nel meccanismo del gioco: niente più divisioni in squadre ma tutti contro tutti. Infine, Ilona Staller ha raccontato la sua storia personale, dal matrimonio alla nascita del figlio, che è stato rapito quando aveva appena 13 mesi.