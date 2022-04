Blind contro i fratelli Tavassi: “Non ho mai ricevuto così tante offese, sono come avvoltoi” La puntata dell’Isola dei Famosi del 22 aprile si è aperta con il “cocco gate”: tra le due squadre di naufraghi si è accesa una discussione per via di alcuni cocchi rubati. Lo scontro ha coinvolto Blind e i fratelli Tavassi, in particolare Guendalina.

A cura di Elisabetta Murina

La puntata del 22 aprile dell'Isola dei famosi 2022 si è aperta con il "cocco gate" che ha coinvolto i Tiburon e i Cucaracha, le due squadre nei quali sono divisi i naufraghi in Honduras. La discussione, in particolare, ha coinvolto Blind, Roger Balduino e i fratelli Tavassi, Guendalina ed Edoardo ed è scoppiata per via di alcuni cocchi rubati.

Blind attacca i fratelli Tavassi

In diretta, Ilary Blasi ha mostrato cosa è successo tra le due squadre dei naufraghi durante la settimana. Gli animi si sono accessi in particolare tra Blind e i fratelli Tavassi. Il primo ha discusso con Guendalina ed Edoardo, sostenendo che si intromettano in ogni discussione come "avvoltoi", sempre pronti a far scoppiare la scintilla. Il rapper si è accanito in particolare nei confronti di Guendalina:

Sono persone non adatte alla mia vita, quelli come loro li ho sempre evitati. Non ho mai ricevuto così tante offese in vita mia. Qualsiasi discussione arrivano come avvoltoi. Guendalina vuole il litigio, dove ce ne è uno si intromette, anche se non c'entra niente.

La replica di Guendalina e le accuse di Roger

La Tavassi ha subito replicato alle accuse del naufrago, sostenendo che la sua voce non sia per nulla fastidiosa, contrariamente alle sue parole: "Ci rubano i cocchi, gli dà fastidio la mia voce, ma non capisco come sia possibile, io la voce non ce l'ho".

Le accuse a Guendalina sono arrivate anche da parte di Roger, che ha mostrato una certa insofferenza nei suoi confronti: "Non sopporto quando urla, non lascia neanche parlare, pensa di avere sempre ragione".