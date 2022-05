Isola, Carmen Di Pietro svela perché non vuole che suo figlio Alessandro si fidanzi Carmen Di Pietro svela il motivo per cui spera che il figlio Alessandro non si fidanzi e, infatti, non nasconde il sollievo quando scopre che l’amicizia con Marialaura De Vitis non evolverà in nulla di più.

Carmen Di Pietro è ormai diventata un personaggio chiave dell'Isola dei Famosi, soprattutto per il suo attaccamento morboso al figlio Alessandro, che cerca di tenere lontano da distrazioni e possibili fidanzamenti. La showgirl durante un daytime ha rivelato i motivi per cui spera che il ragazzo stia lontano dall'amore ancora per molto tempo, parlando anche del suo rapporto con Marialaura De Vitis.

Le remore di Carmen Di Pietro

Sin dall'inizio del reality show, Carmen Di Pietro ha messo le cose in chiaro e ha chiesto a suo figlio Alessandro di non impelagarsi in possibili liaison, soprattutto davanti ai suoi occhi. Una richiesta che, in realtà, era stata avanzata dalla showgirl anche prima della partecipazione in coppia al reality in Honduras. La naufraga, parlando con i suoi compagni d'avventura, commentando della vicinanza tra Alessandro e Marialaura De Vitis, ha rivelato il perché la preoccupa una possibile storia d'amore del figlio:

All’inizio si tengono per mano, poi la strusciata, la cosa, il bacetto, lo sfregamento e poi è fatta. No, no, no lui deve pensare a studiare adesso. Che poi se si fidanza viene distratto. Prima finisce gli studi, si sistema e poi ne riparliamo dopo con calma. Maria Laura? No quella è fura, ma io non la mollo e la controllerò sempre!

La decisione di Alessandro

A quanto pare i discorsi della mamma hanno sortito un certo effetto sul giovane Alessandro che, quindi, ha detto alla nuova arrivata sull'Isola di non volere nient'altro che un'amicizia. La showgirl non poteva non congratularsi per la scelta del figlio: "Alessà sii gentile vieni qua. Devi raccontarmi quello che avete fatto e vi siete detti nella capanna. Ah, quindi le hai detto che non ti fidi, ok. Bravo e le hai anche detto che rimanete amici! Preferisco così amore". E ancora, come riporta il sito Biccy, ha aggiunto:

