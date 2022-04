Carmen Di Pietro litiga col figlio Alessandro: “Devi fare quello che ti dico io” Carmen Di Pietro continua a riempire di attenzioni suo figlio Alessandro: “Sei cambiato, tu devi fare quello che dico io”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Genitori contro figli, il ritorno. All'Isola dei Famosi sembra il sequel del film con Fabio Volo e Giulia De Lellis, protagonisti qui Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, da una settimana ai ferri corti perché lui vuole liberarsi dalla morsa della madre, troppo protettiva. Anche su un'isola deserta, Carmen Di Pietro starebbe addosso al figlio, che lamenta di non poter far altro che stare legato a lei: "Io detto io le regole in casa mia". Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino cercano di mediare.

La ribellione di Alessandro

"Ma lui è un ragazzo che sta iniziando a staccarsi da te, cosa non riesci ad accettare?" è la domanda di Ilary Blasi. Carmen Di Pietro va a ruota libera: "Lui non accetta le mie gentilezze. A me dà fastidio che quando io dico una cosa, lui non dice sì. Deve fare le cose che a qualsiasi mamma darebbe una gioia infinita. Lui mi evita, io dico sempre ad Alessandro di essere gentile, ma lui non fa così. È cambiato, è una rivolta, una ribellione. Un cambiamento totale che non mi aspettavo". Alessandro si ribella e prova a dire la sua:

Mia madre esagera in tutto e per tutto. Non ce la faccio più perché dalla mattina alla sera mi sta addosso. Comincia dal ‘bacetto del buongiorno".

L'intervento di Vladimir Luxuria

Anche Vladimir Luxuria interviene: "Vorrei festeggiare l'indipendenza di Alessandro. Carmen, non è che ti vuole meno bene. Se tu continui a essere così ossessiva, sarà il modo migliore per allontanarlo da te. Mollalo e fagli vivere la tua vita". Carmen Di Pietro promette di essere meno oppressiva nei prossimi giorni. La situazione è abbastanza paradossale e tutto sembra apparecchiato per una nomination di Alessandro verso Carmen, che potrebbe essere rilevante sul piano delle dinamiche nei prossimi giorni. Alessandro è sicuro: "Essere figlio di Carmen Di Pietro è impossibile".