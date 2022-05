La reazione di Carmen Di Pietro che assiste al bacio tra il figlio Alessandro e Marialaura De Vitis Carmen Di Pietro è una mamma iper presente per suo figlio Alessandro e anche sull’Isola sembra non lasciargli mai spazio. Il naufrago, però, bacia per gioco Marialaura De Vitis e la showgirl è costretta ad assistere a questo affronto.

A cura di Ilaria Costabile

All'Isola dei Famosi sembra che le acque si stiano muovendo, soprattutto tra alcuni naufraghi, come Alessandro Iannoni e Marialaura De Vitis. I due, dopo la cena della scorsa puntata, stanno continuando la loro conoscenza, nonostante ci sia Carmen Di Pietro pronta a sferrare il suo attacco qualora vedesse compromesso il candore del figlio. Intanto, però, i compagni d'avventura del ventenne non esitano a metterlo alla prova e durante un gioco in acqua fanno in modo che tra i due ragazzi scatti un bacio. La showgirl, intanto, assiste annichilita alla scena e in confessionale commenta l'accaduto.

Il bacio tra Alessandro e Marialaura De Vitis

Tutta colpa, o forse merito, di Edoardo Tavassi che fingendosi una bottiglia ha messo in atto il famoso gioco per cui girando l'oggetto in questione i due predestinati dovranno scambiarsi un bacio. Il caso ha voluto che, quindi, con una forte spinta di Mercedes Henger, ormai sempre più vicina al Tavassi, quest'ultimo finisse proprio nella direzione del giovane figlio di Carmen Di Pietro che, dal canto suo, già stava abbracciato all'ex fidanzata di Paolo Brosio. Intanto la showgirl, accanto a loro, guardava particolarmente in allerta tutto quello che stava accadendo dinanzi ai suoi occhi: "Vabbè ma sulla bacetta" chiede in allarme toccandosi la guancia e intendendo che il figlio non dovesse scambiarsi alcun bacio compromettente. E, invece, tra i due scatta un innocuo bacio a stampo che scatena la reazione della showgirl.

La reazione di Carmen Di Pietro

"Alessandro, ma davanti a me ste cose?" dice Di Pietro che quindi inizia a schizzare i due piccioncini cercando in tutti i modi di allontanarli. In un confessionale, girato poco dopo l'accaduto, da brava mamma chioccia la naufraga chiarisce le sue intenzioni: