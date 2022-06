Isola 2022, finale amara per Nicolas Vaporidis: “Senza Edoardo Tavassi non è lo stesso, vaffan**lo” All’Isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis ha confidato ai naufraghi che con Edoardo Tavassi spesso fantasticavano su come sarebbe stato vivere la finale insieme. Dopo il ritiro di Edoardo, il concorrente prova tanta amarezza.

A cura di Daniela Seclì

Foto IPA

Per Nicolas Vaporidis, la finale dell'Isola dei famosi avrà un sapore amaro. Il naufrago, infatti, ha manifestato il suo dispiacere per non poter vivere quel traguardo insieme all'amico Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina, purtroppo, ha dovuto abbandonare il reality a un passo dall'ultima puntata, per via di una lesione dei legamenti.

Il dispiacere di Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis si è sfogato con Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis. La finale si terrà lunedì 27 giugno in Honduras, come precisato da Alvin in un'intervista rilasciata a Fanpage.it. Nicolas, tuttavia, non potrà condividere questo momento con Edoardo Tavassi, come ha sognato per giorni:

"Novantatré giorni a pensare a come saremmo usciti insieme da qua e a sei giorni dalla fine…vaffanc*lo. Non è la stessa fine, non è lo stesso modo di arrivarci, non c'è lo stesso entusiasmo".

Nicolas e Edoardo, la finale che sognavano

Nicolas Vaporidis ha raccontato alle naufraghe che con Edoardo Tavassi avevano spesso immaginato come sarebbe stata la finale. Nel corso delle loro lunghe chiacchierate, sognavano di vivere quel momento insieme e poi pianificavano ogni passo del loro ritorno in Italia:

"Noi avevamo in testa di fare insieme il viaggio di ritorno, di festeggiare insieme, di uscire da qua insieme, di prendere l'elicottero insieme, per novanta giorni abbiamo parlato sempre e soltanto di questo e di quello che avremmo fatto l'ultimo giorno usciti di qua nei dettagli, di quello che avremmo fatto all'aeroporto di Madrid, di quello che avremmo fatto in volo, di quello che avremmo visto, di quello che avremmo mangiato…tutto".

Purtroppo le cose non andranno così ma, al netto di questo, tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi sembrano esserci tutti i presupposti per la nascita di una bellissima amicizia.