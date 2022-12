Inghilterra-Francia fa il boom di ascolti, cala il GF Vip: quasi 10 mln per Qatar 2022 Vince il calcio in termini di ascolti tv: la partita dei quarti di finale Inghilterra Francia su Rai Uno è stata seguita da oltre 9 milioni di italiani. 20 % di share per il primo sabato sera del GF VIP 7.

A cura di Gaia Martino

Ascolti record per Inghilterra-Francia, il match dei quarti di finale di Qatar 2022 andato in onda ieri sera, dalle 20 alle 22, su Rai Uno. I Mondiali, nonostante l'Italia sia fuori, stanno conquistando nelle ultime settimane picchi di share altissimi: ieri sera, sabato 10 dicembre, oltre 9 milioni di italiani hanno seguito la partita, preferendola al Grande Fratello Vip 7 in onda per la prima volta il sabato sera su Canale 5.

Ascolti, i Mondiali sorpassano di gran lunga il GF VIP

Sabato 10 dicembre su Rai Uno la partita Inghilterra-Francia ha tenuto incollati allo schermo 9.596.00 spettatori pari al 45 % di share. Il primo tempo del match dei quarti di finale di Qatar 2022 è stato seguito da 9.267.000 di italiani, il secondo tempo, conclusosi con la vittoria della Francia, da 9.891.000 con il 46% di share. A seguire i commenti sulla partita nel programma Il Circolo dei Mondiali, su Rai Uno dalle 22:13 alle 23:02, ha interessato 2.795.000 spettatori pari al 16.4%.

Numeri che superano di gran lunga il Grande Fratello Vip: la diretta di Alfonso Signorini su Canale 5 ha totalizzato 2.482.000 spettatori con uno share del 20.7%.

Gli ascolti tv di sabato 10 dicembre

Nella serata di sabato 10 dicembre Rai Due con Blue Blood ha interessato 1.053.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Italia1 il film di animazione Pets – Vita da animali ha intrattenuto 886.000 spettatori pari al 4.7%, Rai3 con Sei Pezzi Facili – Il Teatro di Mattia Torre 440.000 spettatori con il 2.6%. Su Rete4 Il ragazzo della porta accanto ha totalizzato 733.000 spettatori con il 4 % di share, La7 con Eden – Un pianeta da salvare 482.000 spettatori con il 3%. Su Tv8 Una principessa a Natale segna 694.000 spettatori ( con il 3.7% di share). Sul Nove Michael Jackson – L’uomo dietro la maschera è stato seguito da 321.000 spettatori con il 2 % di share.