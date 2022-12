Il Grande Fratello Vip senza Mondiali in tv vince gli ascolti Il Grande Fratello Vip vince agli ascolti tv nella serata di lunedì 12 dicembre 2022. Leggero calo negli ascolti di Report.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'egemonia dei Mondiali di Calcio che in queste ultime settimane hanno predominato gli ascolti tv, lunedì 12 dicembre si è tornati alla solita routine, con la proposta di un film in prima visione su Rai1, ovvero Il Campione con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano, che però non ha particolarmente entusiasmato il pubblico superando di poco i due milioni di telespettatori. Mentre il Grande Fratello Vip, pur restando stabile in termini di ascolti, si conferma come il programma più visto della prima serata. Il reality di Canale 5 conquista il pubblico degli affezionati che, infatti, restano fedeli alla diretta condotta da Alfonso Signorini. Calato, invece, Report che lo scorso appuntamento aveva raggiunto quasi due milioni di telespettatori e che, adesso, pur essendo il terzo programma più visto della serata, ha subito una discesa

Ascolti tv lunedì 12 dicembre 2022

Nella serata di ieri, lunedì 12 dicembre 2022, su Rai1 la prima visione del film Il Campione ha interessato 2.365.000 spettatori arrivando al 13.2%. Su Canale 5 la puntata del Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.854.000 spettatori segnando il 22.8% di share. Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso è stata vista 1.240.000 spettatori segnando il 6.5% di share. Su Italia 1 il film Renegades: Commando d’assalto è stato visto da 1.191.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai3 Report è stata la scelta di 1.665.000 spettatori segnando uno share del 9%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha raccolto l'attenzione di 855.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Grey’s Anatomy è stata vista da 439.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 la quinta stagione di Gomorra – La Serie ha segnato 539.000 spettatori con il 2.8% di share. Sul Nove Gli Stivali di Babbo Natale ha raccolto 508.000 spettatori con il 2.7%.