"In 40 anni di letto avrei capito se fosse gay": Carmen Russo sbotta e zittisce le nuove voci su Enzo Paolo Turchi Carmen Russo difende ancora Enzo Paolo Turchi: "Non è gay, me ne sarei accorta in 40 anni di matrimonio". La showgirl smentisce le voci nate al GF e si dice pronta a tornare all'Isola dei Famosi.

Carmen Russo non ci sta e mette fine una volta per tutte alle insinuazioni sulla presunta omosessualità del marito Enzo Paolo Turchi. Durante l'intervista nel salotto di Monica Setta a "Storie di donne al bivio", la showgirl ha risposto con fermezza alle voci che circolano da tempo sul coreografo.

"Me ne sarei accorta": la difesa senza filtri di Carmen

"Mio marito Enzo Paolo Turchi non è gay", ha dichiarato senza mezzi termini Carmen Russo. Una smentita categorica, accompagnata da una considerazione tanto logica quanto diretta: "Se lo fosse stato me ne sarei accorta in oltre 40 anni di matrimonio". La showgirl 65enne ha voluto chiarire l'origine di questi pettegolezzi, che secondo lei sarebbero nati durante la partecipazione del marito al Grande Fratello: "Tutto è nato da una frase di Zeudi Di Palma al Grande Fratello che poi è stata subito chiarita e anche smentita. Ma il mondo del web è terribile e ogni voce diventa realtà".

Un amore che dura da una vita

Nonostante le malelingue, Carmen Russo ha ribadito la solidità del suo rapporto con il coreografo: "Io ed Enzo Paolo stiamo insieme da una vita e ci amiamo come il primo giorno". Una dichiarazione che sottolinea non solo la durata ma anche l'intensità di un legame che ha saputo resistere alle pressioni del mondo dello spettacolo e alle insinuazioni maligne.

Da "Ne vedremo delle belle" a una possibile quarta Isola dei Famosi

Durante l'intervista, che andrà in onda sabato 12 aprile alle 15 su Rai 2, Carmen Russo ha anche parlato della sua esperienza nello show di Carlo Conti "Ne vedremo delle belle", che si concluderà proprio sabato: "Mi sono impegnata e anche se i giudici sono stati un po' cattivelli so di aver fatto bene", ha affermato la showgirl, esprimendo la speranza di vincere la competizione. Ma le sorprese non finiscono qui. Carmen Russo ha rivelato di essere pronta a rimettersi in gioco in un altro reality show. Nonostante abbia già partecipato a ben tre edizioni dell'Isola dei Famosi, non esclude un possibile ritorno: "Se mi chiamassero ci penserei perché io amo L'Isola che ho fatto ben 3 volte".