video suggerito

Carmen Russo in lacrime per il Papa: “Dava serenità a me e a Enzo Paolo Turchi. Incontrarlo fu indimenticabile” Carmen Russo si commuove nella puntata di venerdì 25 aprile de La Volta Buona dedicata a Papa Francesco. La showgirl ricorda l’incontro con il Santo Padre e parla del suo legame con il Pontefice, che descrive come una figura fondamentale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

66 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carmen Russo è tra gli ospiti de La Volta Buona in onda venerdì 25 aprile. Nella puntata dedicata al Papa, si commuove ricordando il suo incontro con il Santo Padre. La showgirl spiega di essere molto legata al Pontefice, che ha sempre considerato "una guida e un aiuto per l'umanità". Nel corso della trasmissione sottolinea la centralità della sua figura e del vuoto che lascia nel cuore dei fedeli e non.

Carmen Russo: "La fede è la cosa più importante per tutti"

Carmen Russo non riesce a trattenere le lacrime durante la trasmissione di Caterina Balivo. Per la ballerina il Santo Padre è sempre stato un punto di riferimento, non solo per i fedeli, ma per l'umanità tutta. "La fede è la vita. È la cosa più importante per tutti. Papa Francesco è stato un grande dono per tutto il mondo. L'essere umano ha bisogno di un aiuto, di una guida, di una luce" spiega. E ancora, visibilmente emozionata: "Mi commuovo, mi dispiace che non ci sia più. Quando io, mia figlia ed Enzo Paolo lo vedevamo in tv eravamo sereni". Aggiunge come il Pontefice sia stato una figura fondamentale: "È quella persona che non ti faceva avere paura e in questo mondo ci sono tante occasioni per averne".

Carmen Russo: "Non dimenticherò mai l'incontro con Papa Francesco"

Ai microfoni della trasmissione in onda su Rai1, ricorda l'incontro con Papa Francesco, un momento che conserva nel cuore. "L'ho visto in occasione di uno spettacolo per celebrare don Pino Puglisi – racconta – Eravamo a Palermo, Enzo Paolo era impegnato nel musical ‘L'amore salverà il mondo'. Lui venne a vederlo". Conoscerlo è stata una grandissima emozione: "Quando ci siamo incontrati è stata una cosa molto semplice, ma non dimenticherò mai l'immagine di quando ha visto mia figlia Maria. Il bene che ha trasmesso… oggi abbiamo bisogno di bontà, serenità e di non aver paura".