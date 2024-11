video suggerito

Imane Khelif per la prima volta in Tv in Italia, l’intervista di Massimo Giletti a Lo stato delle cose La pugile algerina, medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi, sarà ospite di Massimo Giletti nella puntata di lunedì 11 novembre per raccontare la sua storia: “Annuncerà la volontà di denunciare chi sta diffondendo presunti referti medici sulla sua sessualità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

La pugile algerina Imane Khelif sarà ospite di Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento di Rai3 condotto da Massimo Giletti, in onda lunedì 11 novembre, in prima serata su Rai3. La pugile, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi dello scorso agosto, è stata al centro di un dibattito legato alla sua identità di genere che, come molti ricorderanno, aveva spostato l'attenzione dal piano meramente sportivo a quello politico.

La vicenda di Imane Khelif

Le polemiche erano scoppiate proprio in Italia, detonatore era stato l'incontro con la pugile italiana Angela Carini terminato dopo pochi secondi, con quest'ultima che aveva lasciato il ring in lacrime. Molti avevano messo in dubbio la sessualità di Khelif, costringendo la stessa pugile a rimarcare il fatto di essere donna. Dopo mesi si torna poi a parlare di lei. In Francia, infatti, sono stati pubblicati stralci di certificati medici che vorrebbero inchiodarla a una presunta identità maschile. Una vicenda che ha fortemente compromesso la reputazione dell'atleta, la quale pochi giorni fa ha deciso di denunciare chi ha diffuso dei presunti referti clinici che evidenzierebbero la presenza nel suo Dna di cromosomi maschili.

Giletti e l'intervista a Khelif in diretta

L'intervista a Imane Khelif non è stata registrata, andrà in onda in diretta e Giletti ha dato a Fanpage.it alcune anticipazioni rispetto ai contenuti della puntata di questa sera e dell'incontro con l'atleta, avvenuto solo poche ore prima della trasmissione, che inizierà alle 21.25 su Rai3: "Ci siamo incontrati solo oggi e lei ha premesso che dirà le sue verità, è una persona molto combattiva, ama l'Italia e ha scelto di fare l'intervista qui per il suo rapporto d'affetto con il Paese. Dirà che querelerà anche in Francia questi giornalisti che continuano ad accusarla di una presunta identità maschile".