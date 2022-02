Ilary Blasi sarà ospite a Belve, Francesca Fagnani: “Ho il cuore infranto” Mentre Totti sarà ospite a C’è posta per te sabato 26 febbraio, Francesca Fagnani rivela al messaggero che Ilary Blasi sarà presto ospite di Belve con una pungente intervista.

A cura di Giulia Turco

Ilary Blasi sarà presto ospite a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Lo ha confermato la giornalista che in un'intervista rilasciata a Il Messaggero ha chiarito che la puntata in programma non è ancora stata registrata in studio e dunque andrà in onda prossimamente. Inevitabile, sarà parlare della presunta crisi che la conduttrice Mediaset starebbe attraversando con Francesco Totti. In vista del loro incontro, Fagnani ha già commentato la notizia: "Ho il cuore infranto. Se fosse vero che si sono lasciati mi dispiacerebbe!!".

Francesco Totti ospite da Maria De Filippi

La partecipazione di Ilary Blasi al programma di Rai 2 non sembra essere un caso, in virtù del fatto che poche settimane prima il marito Francesco Totti ha accettato di essere ospite a C'è posta per te, senza la sua consorte. L'ex capitano della Roma sarà infatti protagonista di una sorpresa nella puntata del programma di Maria De Filippi in onda sabato 26 febbraio. Insieme a lui, anche Raoul Bova. Insomma, la coppia Totti Ilary sta prendendo una serie di appuntamenti lavorativi sempre più divisi, dai quali ci si può aspettare rivelazioni bomba sul gossip del momento.

Totti e Ilary, a che punto è il gossip

Il gossip sulla rottura della coppia resta ancora aperto. Ad oggi, si è vociferato di una crisi che Francesco e Ilary starebbero vivendo, che non esclude ragioni economiche. Nonostante il loro rapporto sarebbe deteriorato, l'ipotesi separazione risulterebbe complessa per via del patrimonio milionario che condividono. Inoltre, si dice che l'ex capitano abbia avviato da oltre un anno una frequentazione con un'alta donna, tale Noemi Bocchi, tifosa della Roma, assidua frequentatrice dell'Olimpico, che con Totti condivide la passione per il paddle. Al momento, da parte della diretta interessata, non è arrivata alcuna conferma né smentita.