Il Volo regala una Vespa a Gianfranco, Boschetto: “So cosa provi per tua moglie, ho perso mio papà” Il Volo è stato ospite di C’è Posta per te nell’ultima storia del 4 febbraio. I tre tenori hanno aiutato Valentina e Simona a fare una sorpresa al padre Gianfranco, che da poco ha perso la moglie, e gli hanno fatto un regalo: una Vespa per portare i suoi nipoti.

Le protagoniste dell'ultima storia di C'è Posta per te sono Valentina e Simona, che vogliono fare una sorpresa al padre Gianfranco per incoraggiarlo a ritrovare la voglia di vivere dopo la morte della moglie, madre delle due ragazze. In studio, per aiutarle, c'è Il Volo, il trio composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone.

Le parole di Valentina e Simona al padre

Gianfranco ha accettato l'invito a C'è Posta per te e ha ascoltato le parole delle figlie, che l'hanno mandato a chiamare perché preoccupate di poter perdere anche lui dopo la morte della madre, scomparsa ad aprile in seguito a una malattia. Le due ragazze lo invitano a reagire e tornare a essere, per loro, il padre che è sempre stato:

Papà da quando mamma non c'è più, nei tuoi occhi vediamo tanta tristezza e questo ci fa tanto male. Sappiamo la sofferenza che provi. Sentendoti dire certe cose, ci si stringe il cuore e, sebbene siamo grandi, abbiamo bisogno di te. Ti prego papà devi reagire. Se non riesci a farlo per te stesso, fallo per mamma. Quello che non ha potuto fare lei, lo faremo insieme. Tutto questo è quello che mamma avrebbe voluto.

Il regalo de Il Volo a Gianfranco

Poi la sorpresa de Il Volo in studio: i tre tenori hanno parlato a Gianfranco come fossero suoi figli e l'hanno incoraggiato reagire per il bene di Valentina e Simona. Ignazio Boschetto, tra tutti, si sente particolarmente vicino alla loro storia perché due anni fa ha perso il padre e sa il dolore che si prova in quei momenti:

La storia l'ho vissuta in modo personale. Io due anni fa ho perso il mio papà e mi sono rivisto, so cosa avete provato come famiglia. Cercare di raggiungere qualcuno che non c'è più, è impossibile, ci sono persone che hanno bisogno di noi. Io ho bisogno di mia mamma, non posso fare a meno di lei.

Poi i tre ragazzi hanno deciso di fargli un regalo, come ha spiegato Piero Barone con una piccola Vespa tra le mani: "Questo è solo un modellino, a casa troverai quella vera. Abbiamo il piacere di regalarti una Vespa con il baule da picnic, così potrai portare i tuoi nipoti". Prima che Il Volo cantasse la canzone Hallelujah, Gianfranco ha promesso: "È dura, ma vi prometto di tornare a sorridere".