Il vincitore di Italia’s Got Talent 2022 è Antonio Vaglica: “Cantare mi fa sentire libero di essere” Antonio Vaglica ha conquistato quest’edizione del talent show in onda su Sky. 18 anni, originario della provincia di Cosenza, ha raccontato di essersi sentito discriminato e di aver trovato nella musical la sua più libera forma di espressione.

A cura di Giulia Turco

Antonio Vaglica è il vincitore di Italia’s Got Talent 2022. A conquistare ancora una volta i giudici è un cantante, in questo caso il 18enne originario di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, che con la sua voce ha catturato l’anima della giuria. A regalargli il Golden Buzz nel corso delle puntate e dunque l’accesso alla finale era stato Elio, incantato non solo dalle sue capacità di controllo vocale, ma anche dall'eccezionale interpretazione. Sul palco dell’ultima puntata il giovane Antonio ha portato un brano di Whitney Houston, “I have nothing”, un’esibizione che ha lasciato tutti senza parole.

Chi è Antonio Vaglica

Giovanissimo, Antonio frequenta il liceo artistico ed è molto legato alla sua famiglia. Ha un ottimo rapporto con i genitori, che come ha avuto modo di raccontare sul palco del talent show, lo hanno sempre sostenuto nel coltivare la passione del canto. “Ho vissuto dei momenti di discriminazione, che mi hanno fatto stare davvero male, con questa canzone mi sento libero”, aveva detto a proposito della performance Sos d’un terrier en depresse di Daniel Balavoine che ha conquistato la standing ovation. Nel 2019, Antonio aveva già partecipato a Sanremo Young, senza però riuscire a portare a casa la vittoria.

Leggi anche Annibale Giannarelli è il vincitore di The Voice Senior 2022: è il più anziano di sempre

(foto Instagram @antoniovaglica).

I finalisti di Italia’s Got Talent 2022

Tra i finalisti che hanno calcato il palco di quest’edizione, Antonio Vagliaca ha avuto la meglio su Davide Battista, il jazzista di 14 anni che aveva suonato Voce di Madame, Federico Martelli, il “cantante di martelli”, Davide Inserra, il 12enne ballerino di break dance e Medhat Mamdouh, dall’Egitto per suonare il flauto sul palco di Got Talent. Poi ancora il ballerino Simone Corso, l’acrobata Fellon Rossi, i fratello spagnoli con la passione per il pattinaggio Holler e Kimberly Zavatta, la Digital Strategist Giorgia Fumo, l’illusionista Francesco Fontanelli e la coppia da musical Umberto e Damiano.