Antonio Zequila è un Alex Belli 20 anni dopo, nel suo destino c’è Floriana Secondi

A cura di Giulia Turco

Nulla da fare, dopo sei mesi di chimica artistica il pensiero Alex Belli continua ad assillarci e fatichiamo a togliercelo dalla testa. Sarà che appena 7 giorni fa eravamo chiusi nel bunker di Cinecittà e ora ci troviamo catapultati alle Honduras. Sarà che la dinamica Belli continua ad aleggiare un po' ovunque nei salotti tv, ma sin dal suo ingresso a Playa Cochinos Antonio Zequila in arte Er Mutanda fa pensare ad un Alex Belli sbiadito e appannato. Torna 17 anni dopo a scontare la pena dei suoi slip colorati e di quel suo essere "piacione", che per la legge del contrappasso oggi lo tiene incatenato (letteralmente) a Floriana Secondi.

Zequila precursore della soap opera stile Belli

Da volto delle fiction ad animale da reality, la storia di Belli sembra già scritta e trova in Antonio Zequila un, tutto sommato, degno precursore. Ciò che li accomuna non è il fascino irresistibile, ma la convinzione di averne da vendere. La smania di protagonismo, e le grottesche talvolta morbose dinamiche con toni da soap opera più che da reality show, che hanno trasformato in un vero e proprio marchio di fabbrica. Ma sono passati 17 anni e ormai il personaggio Zechila "campa di rendita". Non ha ancora raggiunto il gruppo che i naufraghi già dicono di lui: “Parla solo di sesso. È convinto di essere ancora figo ma non è così”, Eppure lui non demorde: “Torno per innamorarmi”, assicura.

Antonio Zequila incatenato a Floriana Secondi

La parte migliore arriva quando, dopo aver messo gli occhi sulle belle naufraghe, reo di aver tentennato troppo Zequila viene accoppiato con Floriana Secondi e non è certo un caso. Vincitrice del Grande Fratello di 20 anni prima, Floriana è un altro volto storico dei programmi tv, nota per la sua scarsa capacità di mediare e risolvere in maniera diplomatica le situazioni. È la "burina" che ha fatto innamorare il pubblico italiano, pronta a mettere a ferro e fuori l'intera Isola. I due saranno incatenati h 24, costretti a non separarsi mai e Zechila accetta con amara rassegnazione il suo destino.