Antonio Vaglica da Sanremo Young a Italia’s Got Talent, incanta i giudici e vola in finale Antonio Vaglica ha regalato emozioni sul palco di Italia’s Got Talent: è lui il primo talento a ricevere il Golden Buzzer e volare diretto in finale. Prima del talent show di SkyUno, ha partecipato a Sanremo Young.

A cura di Gaia Martino

Ha conquistato il palco di Italia's Got Talent ed anche il primo Golden Buzzer dell'edizione. Antonio Vaglica ha 18 anni ed un timbro di voce che ha fatto emozionare il tavolo dei giudici ed il pubblico: Elio al termine della performance ha premuto il pulsante d'oro premiando il ragazzo ed assicurandogli l'accesso immediato in finale. Viene da Crosia, un paesino in provincia di Cosenza, e nutre una grande passione per la musica: Antonio sul palco del talent show ha cantato SOS di Dimash – "Un brano che parla di un essere umano che non si sente appartenere a questa terra e lancia un grido di SOS al cielo" – ha motivato.

Antonio Vaglica era a Sanremo Young nel 2019

Antonio Vaglica è nato il 29 novembre 1998 e nella presentazione al programma ha raccontato di aver sofferto in passato dei giudizi degli altri. Ha iniziato a cantare da piccolo e studia oggi alle Muse, nel corso di canto del Maestro Enzo Campagnoli, come fa sapere su Facebook la sua manager Gianna Martorella. Italia's Got Talent non è la sua prima esperienza televisiva: ha partecipato a Sanremo Young nel 2019 ed in quella edizione ebbe l'opportunità di duettare con grandi della musica italiana come Rita Pavone e i Nomadi.

Leggi anche Simone Barbato a Zelig, cosa ha fatto il simpatico mimo in tv negli ultimi dieci anni

La storia di Antonio Vaglica

Nel corso della sua performance nel programma di Sky Uno ha raccontato di essere stato vittima di discriminazioni: "Quando ero piccolo prestavo molta attenzione ai giudizi degli altri e mi sentivo sbagliato. Qui a IGT mi sento a mio agio perché conosci altre passioni". Il 18enne ha aggiunto i dettagli del dolore vissuto da piccolo, confessando che ha scelto proprio quel brano per IGT per esprimere al meglio ciò che prova, per liberarsi: "Con questa canzone mi sento libero ed esprimo tutto". La sua mamma, presente al suo fianco nel talent show, si è emozionata molto. Il giudice Elio dopo la performance ha commentato così: "Io non so se nel corso di questa edizione potrò assistere ad una prova più coinvolgente”.