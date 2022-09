Il video inedito delle nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: “Mai provato un’emozione così” Federica Pellegrini e Matteo Giunta rivivono il loro matrimonio con le immagini inedite confezionate da Verissimo, ricordando il giorno più bello della loro storia d’amore.

A cura di Ilaria Costabile

Ospiti nel salotto di Silvia Toffanin nel pomeriggio di domenica 25 settembre sono stati i neo sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, con i quali la conduttrice ha raccontato i momenti più belli del loro matrimonio, celebrato lo scorso 27 agosto a Venezia. I due, sempre più innamorati, desiderano di poter allargare la loro famiglia quanto prima.

L'emozione di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

"È strano chiamarci marito e moglie, nella nostra vita quotidiana non è cambiato molto, perché convivevamo anche prima di sposarci" così inizia la chiacchierata tra la Divina e la padrona di casa di Canale 5, che ha accolto i suoi ospiti con l'intento di rivivere con loro i momenti più belli di uno dei giorni più memorabili della loro vita, di cui la campionessa racconta i primi attimi:

Quella giornata è stata incredibile, devo dire che poi io essendo credente, per me il matrimonio è stata una cosa davvero importante nella costruzione della mia vita. Non lo pensavo possibile perché la mia preoccupazione era mio padre, perché di fatto lascia la propria bambina ad un altro uomo che è di fatto uno sconosciuto. Lui ha avuto questa reazione incredibile, perché non ha voluto vedermi prima di quel giorno.

Anche Matteo Giunta racconta di essersi ripetuto più e più volte di non commuoversi prima che la sua futura sposa potesse attraversare la navata: "Mi dicevo “non piangere”. Quando l’ho visto in lontananza arrivare con questo abito bianco, è stato il primo colpo al cuore, quando l’ho guardata i nostri sguardi si sono incrociati e ho visto che anche lei si era commossa, quando poi il papà si è avvicinato e mi ha detto “Ti consegno la mano di mia figlia”. Lì non ce l’ho fatta più".

Il progetto di allargare la famiglia

Federica Pellegrini rivedendo le immagini in chiesa e anche della festa ha dichiarato: "È stato emozionante, è stata una sensazione unica, dalla preparazione all’emozione che montava sempre di più, nella nostra vita sportiva di emozione ne abbiamo sentite tantissimo, ma è una cosa diversa, perché sono cose di cuore, quindi non sei abituata". Tanto l'affetto ricevuto da parte di coloro che hanno seguito la campionessa e che hanno voluto condividere qualche attimo di un giorno così importante: "L’ingresso e l’uscita dalla chiesa non ci immaginavamo fosse così, è stato unico. Sapevamo che ci voleva bene la gente, ma non ci aspettavamo". Adesso che i due sono felicemente sposati, pian piano sta maturando l'idea di allargare la famiglia: "È il nostro sogno, ma lasciamo che la natura faccia il suo corso".