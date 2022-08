L’album di nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta su Chi La nuotatrice 34enne e il suo allenatore, 40 anni, hanno affidato il loro album di nozze ai fotografi del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno detto sì. Il loro matrimonio è stato uno dei più seguiti dell'anno, come si conviene per una coppia famosa come loro, e sul settimanale "Chi" da oggi in edicola c'è il reportage esclusivo: il loro album di nozze. La nuotatrice 34enne e il suo allenatore, 40 anni, hanno svelato i loro desideri e i simboli che hanno scelto per celebrare il loro giorno più bello. Vediamo quali.

Il reportage fotografico

Nel reportage fotografico, tutti i dettagli, dalla sveglia all'alba fino al momento del sì. I particolari dell'abito di lei in mikado di seta e di lui, completo blu e papillon e poi la preparazione. Federica Pellegrini svela: "Prima delle gare hai quella tensione che non ti fa mangiare, questa volta è una tensione più profonda e molto diversa. Quel che mi ha reso incredula è stata la tensione di Matteo perché lui è una persona molto pacata e zen". Matteo Giunta e Federica Pellegrini raccontano anche la gioia dei genitori: "Mia madre ballava in un modo che…non ho parole! E poi mia zia twerkava con Frank Matano".

Il momento del sì

Matteo Giunta racconta l'emozione prima di pronunciare il fatidico sì: "Io mi ero pure preparato prima di entrare in chiesa, mi ripetevo un mio mantra per stare tranquillo, però, quando l'ho vista, mi si è stretto il cuore. E poi bam, che esplosione! Quando mi si è avvicinata con questo passo lungo, è stato un momento unico, non so dirlo meglio di così, secondo me anche quelli più bravi di me, certi momenti, fanno fatica a descriverli". Federica Pellegrini, invece, era preoccupata per suo padre:

Ho pensato: ‘Farà tutta la navata singhiozzando". Poi papà non aveva voluto sapere nulla del mio vestito, quindi che botta quando mi ha visto. Allora gli ho tirato uno scappellotto lieve e gli ho detto: "Dai papi! Dai papi". Poi al secondo passo ho alzato lo sguardo, ho visto Matteo e mi è scesa una lacrima. Ed è scappata subito pure a lui. E io lo so come l'ho fregato.

Il party

La festa è stata ovviamente ricca di ospiti e personaggi famosi. C'erano Luca Cordero di Montezemolo, Enzo Miccio – il quale ha organizzato le nozze – c'era il presidente del Coni Giovanni Malagò e Frank Matano, tra gli altri. "Ero sicura che nessuno avrebbe avuto problemi a integrarsi con gli altri" – ha raccontato Federica Pellegrini – "con tutti abbiamo un rapporto speciale e penso si siano divertiti". Si, ma chi ha preso il bouquet?, chiedono e Fede risponde: "La sorella della moglie del testimone dello sposo, Alice Procaccini, che ha già un bimbo e tre bouquet all'attivo". E per la giarrettiera, risponde Matteo: "L'ha presa Mattia Rossi, un ragazzo che alleno qui a Verona. Ha detto: "La conserverò come un oro".