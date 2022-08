“Viva gli sposi” gli auguri a Federica Pellegrini e Matteo Giunta del mondo dello Spettacolo Dal mondo dello Spettacolo e dello Sport sono stati tantissimi gli auguri social per i neosposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

A cura di Redazione Spettacolo

Venezia è stata presa d'assalto, oltre che dai turisti, anche dagli invitati al matrimonio di Federica Pellegrini e di Matteo Giunta. I due, infatti sono convolati a nozze sabato 27 agosto con un matrimonio speciale che i due hanno condiviso sui social con foto e storie e proprio queste sono state commentate con auguri e complimenti da tanti personaggi famosi che non erano lì. Nessuna esclusiva, nessun matrimonio nascosto, nessuna ricerca spasmodica delle prime foto per l'ex campionessa del mondo di nuoto e per il coach, anzi, Pellegrini si è esposta completamente all'occhio dei fan e dei fotografi, passeggiando in abito da sposa, sempre sorridente, per le strade di Venezia.

L'ex nuotatrice ha percorso la strada che doveva portarla verso la Chiesa di San Zaccaria dove, sulle scale, l'aspettava il futuro sposo, circondata dalle damigelle e dagli addetti della sicurezza. E così ha avuto gli auguri e i complimenti di chi si è trovato, per caso, nella traiettoria, di tutti gli invitati, ma anche di tantissimi personaggi del mondo dello Spettacolo e dello sport che hanno voluto celebrarli anche sui social. La prima foto postata non come storia, su Instagram, dai due è arrivata nella nottata tra sabato e domenica, condivisa e li mostra sorridenti e felici appena usciti dalla Chiesa con Federica Pellegrini col bouquet in mano e il riso che comincia a volare.

E la foto è stata l'occasione per tantissimi che non erano presenti al matrimonio di poterle fare gli auguri. Lo hanno fatto, per esempio, cantanti come Giorgia ed Elisa che hanno scritto, rispettivamente un "Viva gli sposi" e un "Congratulazioni", lo ha fatto Enzo Miccio che ha scritto un esplicito "Vi amo", Jonathan Kashanian, l'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella, Elena Santarelli e Tommy Vee tra gli altri. Tantissimi anche i colleghi, nuotatori o ex nuotatori come l'ex campionessa di stile libero Femke Heemskerk, il campione della rana Adam Peaty e Federico Bocchia, tra gli altri, fino all'ex sciatore Giorgio Rocca.