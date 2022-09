Federica Pellegrini riceverà la laurea honoris causa a Roma Federica Pellegrini riceverà la laurea honoris causa il prossimo 29 settembre a Roma. La campionessa realizza così un altro sogno lasciato in sospeso per dedicarsi all’agonismo.

A cura di Ilaria Costabile

L'unico obiettivo che Federica Pellegrini ha sempre detto di voler portare a termine perché l'agonismo non gliel'aveva permesso, è sempre stata la laurea. Ed ecco che, il 29 settembre, la campionessa di nuoto riceverà una laurea honoris causa all'Università San Raffaele di Roma. Dopo la medaglie vinte alle varie Olimpiadi, non resta che vederla con la corona d'alloro.

Il sogno della laurea

Il titolo le sarà conferito durante una cerimonia alla quale prenderanno parte numerosi personaggi noti del mondo dello sport, ma anche dello spettacolo, in primis Giovanni Malagò, presidente del Coni e ormai grande amico della nuotatrice che del Circolo Canottieri Aniene aveva fatto la sua seconda casa. Pellegrini coronerà il suo sogno di laurearsi con una lectio magistralis dal titolo "La donna e la performance sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la prestazione", un argomento quasi tabù nel mondo dello sport, e di cui in più occasioni l'atleta ha parlato mettendone in luce le criticità, e dichiarando:

Non si studia a livello sportivo: effetti collaterali e conseguenze. Io l’ho fatto con la psicologa Bruna Rossi, abbiamo cercato di regolarizzare e di calcolare il ciclo. Prendo la pillola. Ma se parlo di queste cose rientro nel genere piccola donna alle prese con problemi suoi, poco interessanti. Il ciclo non va d’accordo con il mito.

Il matrimonio con Matteo Giunta

Il 27 agosto, però, la Divina, come la chiamano i suoi fan, ha coronato un altro sogno: quello di sposare Matteo Giunta, suo ex coach e compagno. Il loro matrimonio, piuttosto blindato, è stato uno degli eventi più attesi dell'estate. I due si sono sposati vicino Venezia alla presenza di un bel numero di invitati, tra cui non sono mancati anche personaggi noti. L'idea di mettere su famiglia è nei piani di entrambi che, però, al momento vogliono godersi i primi periodi da neo sposi.