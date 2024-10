video suggerito

Il video di Barbara D’Urso in sala prove a Ballando con le stelle, sbaglia i passi e si arrabbia: “Perfezionista” “Ho una notizia shock gold”: ha fatto sapere Alberto Matano a La vita in diretta. Il conduttore, poi, ha trasmesso le prime immagini di Barbara D’Urso nella sala prove di Ballando con le stelle. Nella puntata di sabato 5 ottobre sarà ballerina per una notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Barbara D'Urso è una perfezionista e ci tiene a fare una bella figura a Ballando con le stelle. La conduttrice sarà ballerina per una notte nell'attesissima puntata di sabato 5 ottobre. Alberto Matano a La vita in diretta ha mostrato le prime immagini dalla sala prove mentre Milly Carlucci era in collegamento. Dal video traspare tutto l'impegno che Barbara D'Urso ci sta mettendo.

Il video delle prove di Barbara D'Urso in camerino

Alberto Matano ha annunciato a La vita in diretta: "Ho una notizia shock gold col cuore", rifacendosi ad alcuni tormentoni diventati ormai di uso comune e lanciati proprio da Barbara D'Urso. Poi, ha lanciato un video in cui si vedeva la conduttrice in sala prove, che si arrabbiava con se stessa quando sbagliava qualche passo, pronta a lavorare sui dettagli e felice quando la coreografia veniva bene. Milly Carlucci ha rimarcato entusiasta: "La vedremo sabato sera su questa pista su cui sono adesso io". Secondo alcune indiscrezioni diffuse da TvBlog, Barbara D'Urso dovrebbe ballare la bachata e la salsa.

Milly Carlucci svela cosa farà Barbara D'Urso a Ballando con le stelle

Alberto Matano ha chiesto a Milly Carlucci uno spoiler su ciò che farà Barbara D'Urso a Ballando con le stelle. La conduttrice ha assicurato:

Leggi anche Cosa farà e con chi ballerà Barbara D'Urso a Ballando con le stelle nella puntata di sabato 5 ottobre

Barbara è una perfezionista fino al midollo. Sta provando e riprovando, arriverà preparatissima. Poi ci saranno le sue intervista, spieremo i suoi allenamenti, ci godremo pezzo per pezzo tutto il percorso di Barbara D'Urso qui a Ballando con le stelle. Sarà una sorpresa, ve lo posso garantire.

Carmen Russo, presente nello studio de La vita in diretta, si è complimentata con Barbara D'Urso: "È bravissima, è in forma, poi lei ha sempre avuto una passione per la danza". Non resta che attendere sabato 5 ottobre per assistere alla puntata di Ballando con le stelle che vedrà Barbara D'Urso ballerina per una notte.