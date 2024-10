video suggerito

Cosa farà e con chi ballerà Barbara D’Urso a Ballando con le stelle nella puntata di sabato 5 ottobre Grande attesa per la seconda puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 5 ottobre. Ballerina per una notte, Barbara D’Urso. Ecco cosa farà la conduttrice nel programma di Milly Carlucci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sabato 5 ottobre andrà in onda la seconda puntata di Ballando con le stelle. Grande attesa per il nuovo appuntamento con il programma di Milly Carlucci, non solo per aggiungere un nuovo tassello alla gara tra i concorrenti ma anche per assistere alla performance di Barbara D'Urso. La conduttrice, infatti, ha accettato il ruolo di ballerina per una notte, dunque sarà l'ospite speciale della puntata. Ma cosa farà? Vediamo qualche dettaglio in più sulla sua esibizione.

Barbara D'Urso ballerà una bachata e una salsa

Barbara D'Urso parteciperà alla seconda puntata di Ballando con le stelle in qualità di Ballerina per una notte. TvBlog ha pubblicato alcune indiscrezioni su quanto dovrebbe accadere in diretta. Secondo quanto riportato, l'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ballerà una bachata danzando sulla musica di Todo de me, versione spagnola della hit All of me, brano portato al successo da John Legend. Poi, si cimenterà in una salsa. Per questo stile ha scelto la canzone Azafata. Ricordiamo che Barbara D'Urso ha spesso condiviso sui social le lezioni di ballo che prende regolarmente, dunque le aspettative nei suoi confronti sono molto alte. TvBlog anticipa anche che la conduttrice ballerà con Gianni Scandiffio, campione di ballo, insegnante, giudice di gare internazionali e formatore per tecnici federali presso la Federazione Italiana Danza Sportiva.

Le indiscrezioni sul cachet di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle

Intanto, nei giorni scorsi il sito Dagospia ha svelato quale sarebbe il cachet percepito da Barbara D'Urso per il ruolo di ballerina per una notte a Ballando con le stelle. Il noto sito sostiene che "per accennare due passettini in pista ‘Carmelita' incasserà circa 70mila euro". Cifre che al momento non sono state commentate dalla diretta interessata. Nelle scorse ore, Barbara D'Urso ha pubblicato su Instagram alcune storie che ritraggono il suo arrivo alla sede Rai e ha ammesso di avere un po' paura. Non resta che attendere sabato 5 ottobre per vederla all'opera.