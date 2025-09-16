Il veggente di Affari Tuoi indovina il contenuto del pacco: “sapeva” che quello di Sofia conteneva 200mila euro

Nuova vittoria per il “veggente” di Affari Tuoi: il pacchista del Lazio ha indovinato il contenuto del pacco numero 9, portato in finale dalle concorrenti Sofia e Melania. All’interno c’erano 200mila euro, proprio come aveva scritto nel biglietto consegnato a Stefano De Martino.

Sofia, pacchista originaria della Toscana, ha giocato in coppia con la sorella Melania nella puntata di Affari Tuoi del 16 settembre. Il conduttore Stefano De Martino ha dato alle due sorelle la possibilità di presentarsi prima di entrare nel vivo del gioco. La pacchista principale era Sofia, 22 anni, accompagnata dalla sorella che, come lei, lavora come impiegata per un brand di moda.

I primi tiri sono filati lisci e le due concorrenti hanno eliminato via via i pacchi di minor valore. È stato quindi il momento del “dottore”, Pasquale Romano, l’unico a conoscere il contenuto di tutti i pacchi in studio, che ha subito rilanciato: alle due ragazze, che giocavano con il pacco numero 9, ha offerto 38mila euro. Un’offerta rifiutata.

La profezia del “veggente” di Affari Tuoi

Tiro dopo tiro, Sofia e Melania sono arrivate alle battute finali con soli quattro pacchi rimasti: tre rossi e un solo blu. A questo punto è entrato in gioco il “veggente”, al quale De Martino ha chiesto la prima profezia della serata: di che colore sarebbe stato il pacco con cui le concorrenti sarebbero uscite? La risposta è stata immediata: rosso. E aveva ragione. Pochi istanti dopo, infatti, Sofia ha eliminato l’ultimo pacco blu rimasto. Da quel momento in poi, come direbbe Amadeus, erano “soldi sicuri”.

Con un altro tiro le concorrenti hanno eliminato il pacco da 50mila euro, e il dottore ha fatto la sua ultima proposta: 60mila euro per chiudere la partita. Sul tabellone erano rimasti solo due premi, da 10mila e 200mila euro. De Martino ha chiesto al “veggente” una nuova predizione: cosa conteneva il pacco numero 9, quello delle sorelle? Il concorrente del Lazio ha scritto la risposta su un foglio, consegnato al conduttore. Sofia e Melania hanno accettato l’offerta da 60mila euro e, quando la busta è stata aperta, si è scoperto che Giuseppe aveva previsto correttamente: nel pacco numero 9 c’erano 200mila euro. Anche stavolta la profezia si è avverata.

Chi è Giuseppe, il “veggente” di Affari Tuoi

Il pacchista ribattezzato da De Martino come il “veggente” si chiama Giuseppe. Agricoltore originario di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, è entrato in trasmissione solo da una settimana ma si è già ritagliato uno spazio importante grazie alle sue predizioni, che gli hanno fatto guadagnare notorietà tra gli altri concorrenti.