Il Tim Summer Hits chiude in bellezza, la ricostruzione di Rai2 parte da qui L’ultima puntata del Tim Summer Hits conferma i numeri importanti e inattesi di questa prima edizione. Quello di De Martino e Delogu è l’evento musicale più seguito dell’estate e la base per la ricostruzione della rete, obiettivo su cui la Rai ha imperniato tutta la narrazione della prossima stagione e su cui non può fallire.

A cura di Andrea Parrella

Si è chiuso con la puntata del 4 agosto il Tim Summer Hits. L'evento musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino (con gli interventi di Ema Stockholma e Saveri Raimondo) ha confermato anche nella puntata di chiusura i numeri ottimi di questa stagione d'esordio, dando ragione alla Rai per un'operazione che ha riaperto agli eventi musicali televisivi in prima serata che da tempo mancavano sul piccolo schermo.

Con 1.250.000 spettatori e il 10,4% di share, Tim Sumer Hits raggiunge l’11,17% e 1.375.000 come media di stagione e si impone come l'evento musicale più visto della stagione estiva. Un'operazione che Stefano Coletta ha voluto come uno dei primi atti della sua operazione di rilancio di Rai2, una volta approdato alla direzione dell'intrattenimento prime time, ruolo di punta nel nuovo organigramma della Rai organizzata per generi. Una ricostruzione della rete che è al centro degli intenti futuri dell'azienda, sulla quale in un certo senso non sono ammessi errori. Se anche la narrazione ha il suo ruolo – e ce l'ha – la retorica del salvataggio di Rai2 si impone come l'elemento più significativo di questa nuova fase della Rai.

Stefano De Martino al centro del progetto Rai2

Tim Summer Hits è stata un'occasione utile per testare una coppia televisiva come quella formata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, quest'ultimo chiamato ad un ruolo di primo piano nella nuova idea di Rai2 di Coletta. Dalla prossima stagione De Martino sarà infatti alla guida di diversi progetti. Oltre a tornare con Bar Stella, che aveva proposto in seconda serata nella scorsa stagione, De Martino presenterà la versione italiana del format That’s My Jam, show della NBC condotto da Jimmy Fallon negli Stati Uniti.

Il futuro di Andrea Delogu e del Tim Summer Hits

Meno a fuoco il progetto di Rai2 su Delogu, reduce da una stagione fortunata in cui aveva ottenuto ottimi risultati di ascolti con il programma musicale "Tonica", al momento non confermato per il prossimo anno. Oltre il suo impegno quotidiano in radio Delogu non ha ancora trovato un suo spazio nella prossima stagione televisiva, ma non è escluso che il suo nome sarà al centro dei progetti per la prossima primavera. Quanto al Tim Summer Hits pare ancora troppo presto per parlare di conferma e nuova edizione, ma i numeri e il riscontro di questa prima edizione lo rendono quasi scontato.