Il regalo di Alex a Soleil: “Due persone che si incontrano telepaticamente sono unite per sempre”

A cura di Ilaria Costabile

L'arrivo di Soleil Sorge nello studio del Grande Fratello Vip è stato all'insegna delle sorprese, come dimostra l'incontro con Alex Belli che non ha perso occasione per riabbracciare la sua compagna d'avventure e porgerle anche un regalo piuttosto particolare.

Il percorso di Soleil Sorge al GF

Il percorso di Soleil nella casa più spiata d'Italia è stato senza dubbio tra i più ricchi ed intensi, come si evince anche dal video che ripercorre i momenti più belli ed intensi della partecipazione al reality show. Un video che commuove l'influencer che alla domanda di rito, se avesse avuto rimpianti o meno, risponde: "Nella vita con questa filosofia di prendere atto di qualsiasi azione e parola per non pentirmi di nulla, qui qualcosa mi pento di aver detto alcune parole, magari forti, di aver fatto soffrire qualcuno". Sorge aggiunge che è stata poi una sua scelta quella di vivere intensamente ogni istante, cercando di non tralasciare nulla da questa esperienza: "Credo che questo sia un po' lo spirito del Grande Fratello, le emozioni e le sorprese, le trecentomila di emozioni che non pensavo di poterle vivere tutte insieme e l'ho fatto".

Il regalo artistico di Alex a Soleil

Non poteva mancare l'arrivo del beniamino di Solei, ovvero Alex Belli, presentatosi indossando una canotta e portando con sé un regalo da porgere all'amica e, quindi, dopo la sua entrata trionfale dichiara: "Ho voluto spogliarmi di tutto, perché dopo tutto quello che abbiamo vissuto, la cosa più importante è la verità che abbiamo nel nostro cuore, quello che conta è quello che siamo noi realmente". L'ex gieffina, quindi, risponde con estrema pacatezza: "Quello di bello che abbiamo vissuto, tutto quello che ci ha portato a soffrire, questa è l'unica cosa che voglio portare con me, la nostra amicizia". Non contento, quindi, Alex Belli si avvicina a Soleil mostrandole il suo dono, una collana con una targhetta in oro:

Ho un regalo per te, questa è un formula, perché quando due persone si incontrano telepaticamente, le loro anime si riconoscono, quelle persone anche se poi si dividono saranno unite per sempre, ed ecco voglio regalarti questa cosa.

Tra risate e commenti vari, Soleil accetta il regalo e abbraccia l'attore: "Grazie, davvero, porto con me il ricordo di tutte le cose belle che abbiamo vissuto insieme".