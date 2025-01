video suggerito

Il Maestro di Giorgia svela un dettaglio sulle sue prove a Sanremo, ma è polemica: "Non si può dire" Nella puntata de La Volta Buona, in onda mercoledì 15 gennaio, in studio si è parlato dei cantanti in gara a Sanremo 2025. Gli ospiti presenti hanno sollevato dubbi in merito a una frase del Maestro Enzo Campagnoli sull'esibizione di Giorgia.

Nella puntata de La Volta Buona in onda martedì 15 gennaio, l'inviato del programma, in collegamento da Sanremo, ha intervistato il Maestro Enzo Campagnoli. Ai microfoni della trasmissione ha elogiato Giorgia, rivelando che durante le prove è stata omaggiata con una standing ovation da parte del pubblico. Gli ospiti in studio, però, hanno sollevato dubbi in merito alla legittimità di dare certe informazioni prima del Festival.

Il Maestro Enzo Campagnoli si complimenta con Giorgia: "Orchestra in delirio per lei"

"Oggi ci sono stati momenti molto emozionanti, il Maestro Campagnoli, che dirige anche Tony Effe e Rocco Hunt, ha provato poco fa con Giorgia il brano La cura per me – ha spiegato l'inviato della trasmissione – l'orchestra era in piedi per lei". Il musicista ha confermato quanto riportato dal giornalista, aggiungendo: "È stato un momento fantastico, con delirio dell'orchestra, tanta emozione, tanta vibrazione. Giorgia è davvero un'artista straordinaria, sono felice di essere al suo fianco per questa edizione del Festival di Sanremo". Luca Dondoni, in collegamento con la trasmissione, ha commentato le dichiarazioni del Maestro: "Mi sembra un'espressione di voto importante questa, ho paura che così si sia creato un precedente. Non si potrebbero dire queste cose". Anche Giovanni Ciacci ha sollevato perplessità in merito alle sue parole: "Non so se da regolamento il Maestro possa parlare". Poco dopo, è intervenuta Caterina Balivo: "Lo sanno tutti che Giorgia è pazzesca". Enzo Campagnoli ha concluso: "L'emozione non si può pilotare".

Enzo Campagnoli: "Tony Effe farà un grandissimo Festival"

"Io e Giorgia abbiamo iniziato insieme. Trent'anni fa, quando vinse il Festiva di Sanremo, io ero un musicista dell'orchestra – ha spiegato Campagnoli – È una cosa meravigliosa, un cerchio che si chiude". A proposito di Tony Effe, ha ammesso: "Ha fatto una prova straordinaria, farà un grandissimo Festival, è un artista sincero che arriva al cuore e all'anima". Il Maestro ha speso parole di apprezzamento anche per Rocco Hunt: "Sono felicissimo di lui".