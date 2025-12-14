Il GF Vip si farà, l’indiscrezione sulla nuova edizione del reality: quando potrebbe andare in onda

Secondo alcune indiscrezioni, dopo mesi di ipotesi (tra cui la cancellazione e lo slittamento) il Grande Fratello Vip si farà e ci sarebbe anche una data ufficiale di partenza. Ecco quando potrebbe iniziare la versione vip del reality.

Il Grande Fratello Vip si farà. Secondo un'indiscrezione lanciata da Dagospia, dopo mesi di ipotesi di e presunti slittamenti in palinsesto, sarebbe arrivata la conferma per la versione vip del reality, finora condotto da Alfonso Signorini. Non soltanto: ci sarebbe anche una data di partenza del programma di Canale 5, che però potrebbe subire alcuni cambiamenti.

"Il GF Vip si farà": quando potrebbe iniziare il reality

Stando all'indiscrezione, il GF Vip andrà ufficialmente in onda e sarà quindi inserito nei palinsesti di Canale 5. Negli scorsi mesi, riguardo alla fattibilità del programma, si sono susseguite diverse indiscrezioni, a cominciare dalle parole di Alfonso Signorini. Il conduttore, intervistato dal settimanale Chi, aveva spiegato: "Se si farà il Grande Fratello Vip, sarà l’editore a comunicarlo e io sarò felice di condurlo. Se non si farà, pazienza".

Ora invece l'ufficialità sarebbe arrivata con anche una data di partenza: "Andrà in onda il primo lunedì di marzo". Secondo questa versione, quindi, il GF Vip dovrebbe iniziare lunedì 2 marzo sempre in prima serata. Tuttavia, potrebbero esserci delle modifiche per quanto riguarda la data, legate all'esigenza di "risolvere alcuni problemi di palinsesto". Ma anche su questo aspetto, per il momento, nessuna conferma.

Cosa aveva detto Pier Silvio Berlusconi sui reality

Recentemente, però, nel corso di un incontro con la stampa (a cui Fanpage.it ha partecipato), Pier Silvio Berlusconi aveva affrontato anche il tema reality e in particolare il Grande Fratello. A riguardo, l'ad Mediaset aveva spiegato che "sarebbe più giusto e prudente far riposare un po' il format", lasciando tuttavia uno sguardo possibilista su questo fronte. "È una macchina che va rinnovata, ma va tenuta comunque calda, fermarlo per troppo sarebbe rischioso. Averlo a disposizione per Canale 5, visti i costi e l’investimento generale in base alla resa, è comunque un bene per l'azienda", aveva poi precisato, con la promessa di un cast che pare funzioni di più in formula Vip e Nip insieme.