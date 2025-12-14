Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Il GF Vip si farà, l’indiscrezione sulla nuova edizione del reality: quando potrebbe andare in onda

Secondo alcune indiscrezioni, dopo mesi di ipotesi (tra cui la cancellazione e lo slittamento) il Grande Fratello Vip si farà e ci sarebbe anche una data ufficiale di partenza. Ecco quando potrebbe iniziare la versione vip del reality.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Elisabetta Murina
1 CONDIVISIONI
Immagine

Il Grande Fratello Vip si farà. Secondo un'indiscrezione lanciata da Dagospia, dopo mesi di ipotesi di e presunti slittamenti in palinsesto, sarebbe arrivata la conferma per la versione vip del reality, finora condotto da Alfonso Signorini. Non soltanto: ci sarebbe anche una data di partenza del programma di Canale 5, che però potrebbe subire alcuni cambiamenti.

"Il GF Vip si farà": quando potrebbe iniziare il reality

Stando all'indiscrezione, il GF Vip andrà ufficialmente in onda e sarà quindi inserito nei palinsesti di Canale 5. Negli scorsi mesi, riguardo alla fattibilità del programma, si sono susseguite diverse indiscrezioni, a cominciare dalle parole di Alfonso Signorini. Il conduttore, intervistato dal settimanale Chi, aveva spiegato: "Se si farà il Grande Fratello Vip, sarà l’editore a comunicarlo e io sarò felice di condurlo. Se non si farà, pazienza".

Ora invece l'ufficialità sarebbe arrivata con anche una data di partenza: "Andrà in onda il primo lunedì di marzo". Secondo questa versione, quindi, il GF Vip dovrebbe iniziare lunedì 2 marzo sempre in prima serata. Tuttavia, potrebbero esserci delle modifiche per quanto riguarda la data, legate all'esigenza di "risolvere alcuni problemi di palinsesto". Ma anche su questo aspetto, per il momento, nessuna conferma.

Leggi anche
Grande Fratello, slitta la finale e c'è il raddoppio lunedì: quando va in onda la puntata per sapere chi ha vinto

Cosa aveva detto Pier Silvio Berlusconi sui reality

Recentemente, però, nel corso di un incontro con la stampa (a cui Fanpage.it ha partecipato), Pier Silvio Berlusconi aveva affrontato anche il tema reality e in particolare il Grande Fratello. A riguardo, l'ad Mediaset aveva spiegato che "sarebbe più giusto e prudente far riposare un po' il format", lasciando  tuttavia uno sguardo possibilista su questo fronte. "È una macchina che va rinnovata, ma va tenuta comunque calda, fermarlo per troppo sarebbe rischioso. Averlo a disposizione per Canale 5, visti i costi e l’investimento generale in base alla resa, è comunque un bene per l'azienda", aveva poi precisato, con la promessa di un cast che pare funzioni di più in formula Vip e Nip insieme.

Programmi TV
1 CONDIVISIONI
Immagine
Ballando con
le Stelle
La classifica della seconda semifinale: chi sono i finalisti e chi è finito allo spareggio
Selvaggia Lucarelli demolisce Paolo Belli: "Ti sei dursizzato, che rosicone"
Selvaggia stuzzica Barbara D'Urso: "Trascinata da Pasquale", il ballerino la difende: "Non è vero"
Sara Di Vaira gela Fabio Canino dopo la bocciatura a Paolo Belli: "Penso di capire più di te"
Christian De Sica sfotte Milly Carlucci su Instagram: "Ma l'orecchio?" ma poi cancella tutto
Erica Martinelli e Rosa Chemical non stanno insieme, il rifiuto a Ballando: “Ci ho provato, mi ha friendzonato”
La lite tra Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca in sala prove a Ballando: “Meglio Wanda Nara? Sti gran ca**i”
Matteo Addino tribuno di Ballando con le stelle: "Nancy Brilli ha sbagliato a condividere odio contro Rossella Erra"
Nancy Brilli e Marcella Bella disertano la semifinale di Ballando con le stelle, la “protesta” dopo l’eliminazione
Andrea Delogu si dichiara a Nikita Perrotti, poi chiarisce: "Non stiamo insieme"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views