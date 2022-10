Il GF Vip andrà in onda solo il lunedì, saltano doppio appuntamento e Sonia Bruganelli: ecco per quanto Il Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini dal 10 novembre andrà in onda soltanto il lunedì, salta il doppio appuntamento settimanale per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio 2022. Pronta a lasciare la poltrona per pochissimo tempo anche Sonia Bruganelli, che probabilmente potrebbe essere sostituita dalla voce di Twitter, Giulia Salemi.

A cura di Redazione Spettacolo

La sospensione del giovedì dal 20 novembre fino a gennaio

Niente che abbia a che fare con gli ascolti tv, che in queste settimane hanno sempre retto l'aspettativa della rete nonostante la forte concorrenza Rai, la sospensione dell’appuntamento del giovedì (come riporta Novella2000) è dettata semplicemente dall’inizio dei Mondiali di Calcio 2022, che saranno trasmessi dalle reti Rai a partire dal 20 novembre, con ben 20 partite in diretta su diversi canali fino alla finalissima del 18 dicembre. Spazio dovuto allo sport, che si preannuncia essere una morte annunciata in un eventuale scontro in palinsesto. Sta di fatto, quindi, che dal 20 novembre fino a Natale e Capodanno, presumibilmente con una nuova programmazione da gennaio 2023, il GF Vip subirà una variazione in parte già annunciata.

La scelta di Sonia Bruganelli per stare con i figli

Come lo scorso anno, sembra che anche in questa edizione Sonia Bruganelli vorrà staccarsi per poche settimane dal GF Vip per stare con i figli durante le vacanze natalizie. Nella sesta edizione del noto reality show, fu Laura Freddi a sostituirla, generando non pochi pettegolezzi, rivelatisi poi più che infondati, essendo la ex fidanzata di Paolo Bonolis, attuale marito dell'opinionista in carica. Stavolta però potrebbe già essere in studio "la riserva" e stiamo parlando di Giulia Salemi, che come voce di Twitter ha già conquistato una fetta di pubblico e pare potrebbe essere pronta a scalare di grado. I passi che la separano dalla poltrona accanto a Orietta Berti sono pochissimi, chissà non sia l'ennesima occasione per dimostrare quanto vale in questo genere di programmi.