Il fuori onda di Davide contro Lulù: “Maleducata e presuntuosa, non mi metterà i piedi in testa” Al Grande Fratello Vip, scontro in diretta tra Davide Silvestri e Lulù Hailé Selassié. L’attore, poi, ha proseguito il suo sfogo in un fuori onda.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Davide Silvestri e Lulù Hailé Selassié sono sempre di più ai ferri corti. Il loro rapporto si è sgretolato del tutto, quando la principessa etiope lo ha nominato, pur avendogli promesso che non lo avrebbe mai fatto. L'attore se l'è legata al dito e non ha esitato a dimostrare la sua delusione nei confronti della gieffina. Lo scontro è esploso anche durante la puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 3 marzo e nel corso di un fuorionda.

Lo scontro in diretta

Alfonso Signorini ha chiesto a Davide Silvestri di dire la sua su Lulù Hailé Selassié. Il concorrente ha spiegato: "Ci sono delle cose che non mi tornano in Lulù. Dice "Vergognati" a più persone e lei non si fa mai un esame di coscienza, dice che non parla alle spalle e invece parla alle spalle". La principessa etiope, allora, si è scagliata contro di lui:

"Stai parlando a vanvera. Alfonso sta rosicando perché io l'ho nominato. È un rosicone. Parlava male di Alex e appena è arrivato, gli leccava il c***. Mi sono sempre dimostrata per quello che sono, a differenza tua, che sei un falso. Sei solo un falso che si nasconde dietro a Katia e le leccavi il c*** tutto il giorno".

Silvestri ha replicato: "È una bugiarda, si nasconde dietro alle sue paure. Questa è Lulù. Credo che soffra molto sua sorella e farebbe di tutto pur di arrivare al posto suo".

Il fuorionda di Davide Silvestri su Lulù Hailé Selassié

Davide Silvestri ha continuato a sfogarsi contro di lei, anche quando Alfonso Signorini non era ormai più collegato: "Se delle uscite del genere le avesse fatte Basciano, sai che cosa gli avreste detto? Sai che fine faceva? Finiamola dai". Soleil Sorge gli ha dato ragione: "Il suo comportamento è totalmente fuori luogo" e il gieffino ha concluso: