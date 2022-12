Il fidanzato di Sarah Altobello: “Attilio Romita voleva portarla nel van ma non nei salotti bene” Tony Toscano, fidanzato manager di Sarah Altobello, si scaglia contro Attilio Romita che aveva definito la coinquilina conosciuta al GF Vip “una donna fru fru” da non presentare in giro.

A cura di Stefania Rocco

Dopo le parole indifendibili pronunciate da Attilio Romita a proposito di Sarah Altobello al Grande Fratello Vip, è il fidanzato manager della showgirl pugliese a prendere le sue difese. Tony Toscano, che aveva già raccontato a Fanpage.it il rapporto particolare che lo lega a Sarah, ha pubblicato un post su Instagram che chiarisce il suo punto di vista in merito a quanto è andato in onda nella puntata del reality show di lunedì 12 dicembre.

Le parole di Tony Toscano, il fidanzato manager di Sarah Altobello

“Il ‘signor’ Attilio Romita si è dimostrato per quello che è: umilia le persone e poi chiede perdono, cospargendosi il capo di cenere, con aria da pentito. Ieri con Sarah ha oltrepassato ogni limite”, ha tuonato Toscano attraverso il suo profilo Instagram, “È inqualificabile e indifendibile. Sarah per lui è una donna da portare nel van, a luci e telecamere spente ma non nei salotti che lui frequenta. I suoi amici dovrebbero inorridire di questi pensieri e non certo della presenza di Sarah Altobello, donna straordinaria di grande sensibilità ed educazione. Viene ancora riproposto un cliché maschile per cui esiste una donna da portare nel van e una da presentare agli amici. Ci si aspettava qualcosa di meglio … Sarah forever”.

Che cosa ha detto Attilio Romita di Sarah Altobello

Durante uno sfogo registrato nel confessionale della Casa del Grande Fratello Vip, Attilio Romita ha offeso la coinquilina con la quale aveva trascorso settimane di intimità che avevano finito per infastidire la compagna Mimma Fusco. “Non potrei permettermi di andare in giro, a cena, con le persone che anche per lavoro frequento, con una compagna così fru fru. Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e una capacità di comunicare con le persone che hanno un background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah, penso che finiremmo male”, aveva dichiarato il giornalista, umiliando Sarah a pochi giorni dal momento in cui aveva ammesso di volerla “portare nel van”. Romita si è scusato ma il rapporto con la pugliese è ormai compromesso.