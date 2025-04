Il Dottore di Affari Tuoi su Striscia: “Ci attaccano per contenere il nostro successo, il loro è un format consumato”

video suggerito

Nelle ultime puntate, Striscia la Notizia ha mandato in onda diversi servizi su Affari Tuoi, mettendo in dubbio l'aleatorità del programma. Secondo il tg satirico, infatti, gli autori concerterebbero delle strategie per portare in fondo alle partire i pacchi contenenti somme di denaro elevate. A rispondere alle insinuazioni è stato Pasquale Romano, il Dottore, che in un’intervista rilasciata a Tivù e ripresa da Cinguetterai ha replicato alle accuse: "Evidentemente, attaccare il programma insinuando dubbi sulla sua regolarità è stato il loro modo per provare a contenerne il successo".

La replica del Dottore di Affari Tuoi a Striscia

“Non c’è nulla di controverso nel meccanismo di Affari Tuoi – ha detto Romano – Si tratta di un game show basato essenzialmente sulla fortuna, come ce ne sono tanti altri nel mercato globale. Il fatto è che in Italia si è inserito in una fascia strategica che fino ad allora era stata appannaggio solo del principale competitor". Secondo lui, i servizi del tg di Ricci sarebbero un tentativo per arginare gli ottimi riscontri in termini di ascolti: "Evidentemente, attaccare il programma insinuando dubbi sulla sua regolarità è stato il loro modo per provare a contenerne il successo".

Romano ha anche affermato che questo successo non sarebbe da ricondurre a una questione di bravura, ma di "linguaggi televisivi": "Probabilmente il linguaggio di Affari Tuoi oggi risulta più contemporaneo rispetto a quello di Striscia, che ha un format più consumato nel tempo". E ancora: "Questo non significa che gli equilibri non possano cambiare tra qualche anno. Probabilmente, l’inclusività e l’imprevedibilità del nostro gioco lo rendono un prodotto più attuale".

Il Dottore al lavoro su un nuovo programma

Pasquale Romano sarebbe al lavoro su un nuovo show, che verrebbe trasmesso in prima serata e che cavalcherà la formula del programma che sta dominando gli ascolti tv dell’access prime time. "Pasquale Romano, autore televisivo nonché Dottore di Affari Tuoi, sta scrivendo un nuovo show di prima serata dal titolo Tutta l’Italia. L’obiettivo è creare un altro racconto capace di coinvolgere il pubblico, come il gioco dei pacchi", le parole sull’account Cinguetterai sui social.