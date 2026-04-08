Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Ad Affari Tuoi inizia a condurre Herbert: Alessia aveva il podio in tasca ma la cabala del Dottore la tradisce

Herbert Ballerina prende le redini di Affari Tuoi e Stefano De Martino fa il pacchista. Alessia da Brescia raggiunge il podio garantito, ma la cabala del Dottore la tradisce: porta a casa 30mila euro.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

La puntata dell'8 aprile di Affari Tuoi è già storica prima ancora che Alessia da Brescia apra il suo primo pacco: Stefano De Martino scende tra i pacchisti e lascia il microfono a Herbert Ballerina, che conduce la prima parte della serata con la sua verve inconfondibile. Alessia, che gioca per la Lombardia, mette su una partita straordinaria, raggiunge un podio interamente garantito e si ritrova con in ballo 30mila, 200mila o 300mila euro. Poi la cabala del Dottore la inchioda: porta a casa 30mila euro.

Herbert alla conduzione, il no-rologio e una partenza col brivido

La serata parte in modo insolito, quasi surreale. Stefano De Martino, invece di prendere posto dietro il banco, si mescola ai pacchisti, e Herbert Ballerina si ritrova a gestire il gioco con una naturalezza che strappa applausi e risate. Alessia sceglie il pacco numero 18 e comincia ad aprire gli altri. Nei primi tiri il bottino è già pesante: escono 100 euro e il jackpot da 3mila euro, quello che tutti i concorrenti temono di trovare nei pacchi blu nelle fasi iniziali, quando fa ancora male.

Al terzo pacco, però, il sorriso torna: dentro non ci sono soldi ma un oggetto, il classico pacco blu. E qui Herbert si prende la scena con la gag del "no-rologio", l'orologio che "non vede l'ora". Risate, applausi, e il gioco riprende. Tre tiri: il pacco nero, che questa sera conteneva 20mila euro, lascia il tabellone. Poi altri due tiri: volano via altri 20mila euro e 10mila. I grandi valori cominciano a sgretolarsi, ma la situazione è ancora gestibile quando arriva la prima offerta del Dottore: 39mila euro.

Leggi anche
Affari Tuoi, la partita assurda di Iside che cambia il suo destino a un passo dalla fine

Alessia rifiuta senza troppa esitazione. I tiri successivi le danno ragione: escono la ballerina, i dieci euro, e poi lo zero. Il tabellone regge, il podio è intatto. Herbert, esaurita la sua parte, riconsegna il microfono a Stefano, che torna alla sua postazione mentre le campane a festa suonano: escono 15mila euro, e con tre pacchi blu e sei rossi ancora in campo, la situazione è più che favorevole. Il Dottore richiama: 49mila euro. Alessia rifiuta di nuovo.

Il podio garantito, la cabala e il finale amaro

La partita di Alessia diventa un crescendo. Dopo il rifiuto della seconda offerta, apre un pacco da 200 euro: la situazione è ancora ottima. Il Dottore rilancia a 53mila euro, ma lei non si muove. È la scelta giusta: volano via i 75mila e i 100mila, ed è a quel punto che sul tabellone restano solo tre cifre importanti — 30mila, 200mila e 300mila euro — più due pacchi blu. Il podio è intatto.

Per un solo tiro, Alessia chiede, e il Dottore richiama: vuole 150mila euro. Un tiro vale 50mila, troppo alto per cedere. Lei va avanti e il tiro successivo porta via appena 50 euro. Un tiro vale ora 65mila euro, lei rifiuta, e il tiro successivo fa sparire un euro. A quel punto si apre uno scenario quasi irreale: gli ultimi tre tiri sono tutti soldi sicuri. O 30mila, o 200mila, o 300mila euro.

Alessia chiede 200mila euro. Il Dottore rifiuta e offre 80mila. Lei ragiona, e poi rifiuta anche quello. Ha la sua teoria: il pacco 18, il suo, è stato aperto tre volte di fila da altri concorrenti da quando lei è pacchista, e questo la convince di avercelo forte. Restano il 17 e il 3. Il 17 porta con sé un significato personale — rappresenta il numero del suo primo affitto — ma Alessia ragiona che è improbabile avere due pacchi forti uno dopo l'altro e chiama il 3. Dentro ci sono 300mila euro.

Stefano ride e ammette che il Dottore adesso "gode" in uno scenario che definisce gustoso. E il Dottore non si fa pregare: sfoglia l'archivio e trova che una finale identica, con la stessa offerta di 80mila euro, si è già verificata l'11 febbraio e l'11 marzo. La cabala parla chiaro, dice. Alessia però rifiuta ancora e va avanti. Sbaglia: nel suo pacco 18 ci sono 30mila euro. Il 17 custodiva i 200mila.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Anteprima
Jovanotti e Morandi ad Affari Tuoi con Stefano De Martino, puntata speciale di Affar Tuoi
I due cantanti concorrenti per una sera
La puntata andrà in onda venerdì 10 aprile
Prove tecniche di Sanremo 2027?
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views