Ad Affari Tuoi inizia a condurre Herbert: Alessia aveva il podio in tasca ma la cabala del Dottore la tradisce

La puntata dell'8 aprile di Affari Tuoi è già storica prima ancora che Alessia da Brescia apra il suo primo pacco: Stefano De Martino scende tra i pacchisti e lascia il microfono a Herbert Ballerina, che conduce la prima parte della serata con la sua verve inconfondibile. Alessia, che gioca per la Lombardia, mette su una partita straordinaria, raggiunge un podio interamente garantito e si ritrova con in ballo 30mila, 200mila o 300mila euro. Poi la cabala del Dottore la inchioda: porta a casa 30mila euro.

Herbert alla conduzione, il no-rologio e una partenza col brivido

La serata parte in modo insolito, quasi surreale. Stefano De Martino, invece di prendere posto dietro il banco, si mescola ai pacchisti, e Herbert Ballerina si ritrova a gestire il gioco con una naturalezza che strappa applausi e risate. Alessia sceglie il pacco numero 18 e comincia ad aprire gli altri. Nei primi tiri il bottino è già pesante: escono 100 euro e il jackpot da 3mila euro, quello che tutti i concorrenti temono di trovare nei pacchi blu nelle fasi iniziali, quando fa ancora male.

Al terzo pacco, però, il sorriso torna: dentro non ci sono soldi ma un oggetto, il classico pacco blu. E qui Herbert si prende la scena con la gag del "no-rologio", l'orologio che "non vede l'ora". Risate, applausi, e il gioco riprende. Tre tiri: il pacco nero, che questa sera conteneva 20mila euro, lascia il tabellone. Poi altri due tiri: volano via altri 20mila euro e 10mila. I grandi valori cominciano a sgretolarsi, ma la situazione è ancora gestibile quando arriva la prima offerta del Dottore: 39mila euro.

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Alessia rifiuta senza troppa esitazione. I tiri successivi le danno ragione: escono la ballerina, i dieci euro, e poi lo zero. Il tabellone regge, il podio è intatto. Herbert, esaurita la sua parte, riconsegna il microfono a Stefano, che torna alla sua postazione mentre le campane a festa suonano: escono 15mila euro, e con tre pacchi blu e sei rossi ancora in campo, la situazione è più che favorevole. Il Dottore richiama: 49mila euro. Alessia rifiuta di nuovo.

Il podio garantito, la cabala e il finale amaro

La partita di Alessia diventa un crescendo. Dopo il rifiuto della seconda offerta, apre un pacco da 200 euro: la situazione è ancora ottima. Il Dottore rilancia a 53mila euro, ma lei non si muove. È la scelta giusta: volano via i 75mila e i 100mila, ed è a quel punto che sul tabellone restano solo tre cifre importanti — 30mila, 200mila e 300mila euro — più due pacchi blu. Il podio è intatto.

Per un solo tiro, Alessia chiede, e il Dottore richiama: vuole 150mila euro. Un tiro vale 50mila, troppo alto per cedere. Lei va avanti e il tiro successivo porta via appena 50 euro. Un tiro vale ora 65mila euro, lei rifiuta, e il tiro successivo fa sparire un euro. A quel punto si apre uno scenario quasi irreale: gli ultimi tre tiri sono tutti soldi sicuri. O 30mila, o 200mila, o 300mila euro.

Alessia chiede 200mila euro. Il Dottore rifiuta e offre 80mila. Lei ragiona, e poi rifiuta anche quello. Ha la sua teoria: il pacco 18, il suo, è stato aperto tre volte di fila da altri concorrenti da quando lei è pacchista, e questo la convince di avercelo forte. Restano il 17 e il 3. Il 17 porta con sé un significato personale — rappresenta il numero del suo primo affitto — ma Alessia ragiona che è improbabile avere due pacchi forti uno dopo l'altro e chiama il 3. Dentro ci sono 300mila euro.

Stefano ride e ammette che il Dottore adesso "gode" in uno scenario che definisce gustoso. E il Dottore non si fa pregare: sfoglia l'archivio e trova che una finale identica, con la stessa offerta di 80mila euro, si è già verificata l'11 febbraio e l'11 marzo. La cabala parla chiaro, dice. Alessia però rifiuta ancora e va avanti. Sbaglia: nel suo pacco 18 ci sono 30mila euro. Il 17 custodiva i 200mila.