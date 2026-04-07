Tommasone preso in giro dal dottore ad Affari Tuoi: gli ha fatto credere di aver vinto 100mila euro

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Partita difficile quella di Tommaso, detto Tommasone, nella puntata di Affari Tuoi in onda il 7 aprile. Il pacchista ha 38 anni, viene da Frosinone, fa il tributarista e gioca con la moglie Martina, che è un medico.

L’inizio non lascia presagire come si chiuderà la partita: via i 200 euro, poi però saltano i 20mila. Subito dopo arriva lo zero e per un attimo sembra che Tommasone stia procedendo bene. A un certo punto indovina pure il pacco da 1 euro. Ma è un attimo perché poco dopo se ne vanno i 75mila euro, il primo pacco rosso importante. Il Dottore fa la sua prima chiamata: 30mila euro offerti che la coppia rifiuta.

Nei tiri successivi le cose si complicano e va via il pacco da 100mila euro. Arriva la proposta di cambio ma Tommasone non la prende neanche in considerazione e tira dritto. Poco dopo, però, viene eliminato il pacco da 200mila euro. I pacchi rossi rimasti sul tabellone sono tre: 30mila, 50mila e 300mila. Ma poco dopo saltano anche i 300mila euro. Per Tommaso non c’è più la possibilità di vincere il premio più alto.

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Nemmeno il mantra dello studio – “Ora tu mi trovi il pacco blu” – cambia le cose. Forse le peggiora perché escono in sequenza i 30mila e poi i 50mila. A quel punto resta solo la Regione fortunata.

Tommaso punta sull’Emilia Romagna per i 100mila euro mentre al Trentino Alto Adige assegna i 50mila euro. Stefano De Martino elimina le regioni una dopo l’altra finché restano solo le due scelte da Tommaso e la Toscana. Poi svela che il Trentino non è la regione fortunata e restano in gioco solo la Toscana e l’Emilia. Il dottore si produce quindi in una “cattiveria” televisiva. Fa credere fino alla fine a Tommaso di avere indovinato la regione da 100 mila euro. Il concorrente a un certo punto comincia a crederci, tanto che rivela che non cambierebbe la regione scelta nemmeno se glielo proponessero. E invece la regione fortunata era la Toscana.