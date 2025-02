Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni spiega perché Fedez è finito accanto ad Achille Lauro in copertina

video suggerito

Il direttore del settimanale, Aldo Vitali, ieri a La Volta Buona ha spiegato cosa c’è dietro la tanto discussa cover di Tv Sorrisi e Canzoni, finita al centro del dibattito social sia per i ritocchi grafici originali che per quelli fake. In primis, il posizionamento di Fedez accanto ad Achille Lauro dopo il gossip lanciato da Fabrizio Corona su una presunta relazione extraconiugale tra Chiara Ferragni e il cantante di Fragole. In origine, accanto ad Achille Lauro c’era Emis Killa, ma dopo l’annuncio del suo ritiro la redazione del settimanale è dovuta correre ai ripari con qualcuno che avesse una corporatura simile.

Perché Fedez ha fatto la foto singola il giorno prima a Sanremo

Come ha spiegato il direttore Aldo Vitali: “Ho letto quello che stanno dicendo. Accanto ad Achille Lauro e sopra Tony Effe c’era Emis Killa. All’improvviso è arrivata la notizia che Emis Killa si ritirava e noi eravamo in chiusura e abbiamo dovuto in qualche modo mettere una toppa molto velocemente. Noi avevamo 26 cantanti fotografati insieme e quattro cantanti che erano stati fotografati il giorno prima a Sanremo perché avevano tutti e quattro degli impegni. Tre di loro avevano dei concerti e Fedez aveva chiesto di poter fare la foto prima perché poi andava con i bambini ai Caraibi".

Chi mettere al posto di Emis Killa: il problema delle proporzioni

Vitali ha continuato a spiegare i motivi che li hanno spinti a combinare proprio i due artisti fagocitati dal gossip del momento: "Ci siamo trovati nella condizione di dover coprire Emis Killa e non è stato così semplice. Massimo Ranieri, che era uno dei quattro che potevamo muovere, era seduto. Olly è alto praticamente due metri e avrebbe impallato quelli dietro. Francesco Gabbani era troppo piccolo, non basso, ma troppo smilzo per quel posto e l’unico possibile da incollare era Fedez". E in merito al gossip lanciato dall'ex re dei paparazzi: "Oltretutto noi non sapevamo dei gossip perché non era ancora nato tutto il caos di Achille e noi siamo andati tranquilli, con buonissima volontà. Non è nei nostri compiti nemmeno ascoltare quello che dice Fabrizio Corona, ma a prescindere da questo, quel giorno proprio non l’aveva detto e quindi noi abbiamo messo Fedez in buonissima fede. Ed è così che è successo questo pasticcio".

Gli assenti aggiunti dopo: chi non c'era e perché

"La foto è vera, è stato solo spostato Fedez, poi sono stati inseriti: Massimo Ranieri che gli avevamo lasciato il posto accanto a Marcella Bella, Olly e Gabbani, ma il restop è tutto reali. Quel giorno c’erano 26 artisti che hanno posato", ha aggiunto, per poi concludere con le motivazioni per le assenze dei cantanti che sono stati aggiunti dopo. Per ragioni personali e impegni di lavoro già presi, Fedez, Olly, Gabbani e Massimo Ranieri non hanno posato insieme agli altri 26 big, ma il giorno precedente. Spesso accade che la foto ufficiale venga rifinita con delle aggiunte postume.