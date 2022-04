Il crollo di Nicolas Vaporidis all’Isola: “Più della mancanza di cibo, quella delle persone che amo” Nicolas Vaporidis stanco, affamato, provato da decine di punture di mosquitoes, è crollato in diretta con Ilary Blasi nella puntata dell’Isola di ieri sera: “Non è tanto la mancanza di cibo, quanto quella delle persone che amo”.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nicolas Vaporidis stanco, affamato, crivellato dalle decine di punture di mosquitoes che, in compenso, si stanno saziando sul suo corpo, è crollato in diretta con Ilary Blasi nella puntata dell'Isola di ieri sera. Alla base una forte mancanza, più che del cibo, dei suoi affetti: "Anche gli attori hanno un’anima. Non è solo la privazione, la fatica, il mangiare poco, è soprattutto la mancanza delle persone che amo".

Lo sfogo in diretta tv: "Ho dato priorità al lavoro e non agli affetti"

Gli ultimi giorni in Honduras sono stati molto duri per Nicolas Vaporidis e a raccontarlo con la pelle martoriata e gli occhi lucidi, durante la 12esima puntata de L'Isola dei Famosi, è stato proprio lui. La conduttrice, conoscendo il suo fianco scoperto, gli ha chiesto cosa gli fosse successo negli ultimi giorni e come mai lì in Honduras si parlasse di un crollo:

Non pensavo sarebbe stato così difficile, mi manca la mia famiglia, i miei affetti. Nel corso della mia vita ho sempre dato priorità al lavoro e spesso non ho passato il tempo con chi volevo perché ero impegnato e adesso mi mancano loro, molto. Voglio però dire che sono grato a questa esperienza, piano piano mi sto aprendo ed è anche grazie a tutti voi.

La mancanza della fidanzata che vive a Londra

Il pensiero dell'attore a un certo punto è andato direttamente alla sua fidanzata, una persona speciale che non vive in Italia: "Il mio pensiero felice sull'isola è per una persona che è a Londra e che non vedo l'ora di rivedere". Di questa ragazza aveva parlato sommessamente nella puntata dell'Isola del 22 aprile scorso, precisando di aver tenuto nascosto questo rapporto per tutelarla, temendo una forte pressione mediatica.

Leggi anche Alvin e Ilary Blasi si beccano per copione o per davvero?

Nicolas nei giorni scorsi ha avuto un crollo emotivo, senza contare i precedenti problemi fisici legati alla denutrizione e alla stanchezza. Non riesce sempre a sostenersi, anche con il poco cibo che hanno a disposizione, e durante una prova leader, dovendo stare a testa in giù per tempo, ha richiesto l'intervento dei medici per un mancamento improvviso.