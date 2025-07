Il caso di Stefano Nazzi su Rai3: le anticipazioni della prima puntata del programma

Stasera, mercoledì 16 luglio, in onda su Rai3 la prima puntata de Il Caso di Stefano Nazzi. Il giornalista ripercorrerà l’omicidio di Yara Gambirasio. Per la morte della 13enne, è stato condannato Massimo Giuseppe Bossetti.

Stasera, mercoledì 16 luglio, in onda su Rai3 il nuovo programma di Stefano Nazzi: Il caso. La trasmissione andrà in onda alle ore 21:30, dunque prenderà il posto lasciato vacante da Chi l'ha visto? di Federica Sciarelli. Nel corso delle quattro puntate, il giornalista si occuperà dell'omicidio di Yara Gambirasio, del delitto di Cogne con l'omicidio del piccolo Samuele Lorenzi, dell'omicidio di Meredith Kercher e della storia del serial killer Donato Bilancia. Non mancherà l'intervento di professionisti come magistrati, giornalisti, criminologi e genetisti forensi. La prima puntata, in onda mercoledì 16 luglio, tratterà il caso di Yara Gambirasio.

Il caso della prima puntata: l’omicidio di Yara Gambirasio

Nella prima puntata del programma "Il caso", il giornalista Stefano Nazzi si occuperà di una vicenda che ancora oggi accende il dibattito: l'omicidio di Yara Gambirasio. La 13enne, il 26 novembre 2010, si recò in palestra a Brembate di Sopra. Dopo avere lasciato la struttura per fare rientro a casa, scomparve nel nulla. Il suo corpo senza vita fu ritrovato in un campo tre mesi più tardi. Per risalire al colpevole, furono prelevati ed esaminati migliaia di campioni per i test del DNA. Così, si giunse all'arresto di Massimo Giuseppe Bossetti. Il caso sarà raccontato attraverso immagini d'archivio, testimonianze e il contributo di esperti. Tra i professionisti che interverranno anche il genetista forense Emiliano Giardina, la criminologa Flaminia Bolzan e l’entomologo forense Stefano Vanin.

Le anticipazioni delle prossime puntate con Stefano Nazzi

