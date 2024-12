Il campione Christian perde a L’Eredità dopo un mese, standing ovation del pubblico: “Cado sulla barbina”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Christian Giordano ha perso a L'Eredità. Il ‘campionissimo' del programma, condotto da Marco Liorni e in onda su Rai1, è stato eliminato dal gioco dopo aver commesso tre errori consecutivi. Il ragazzo, 29 anni, infermiere di professione, non è riuscito a indovinare la parola ‘barbina‘ nonostante gli aiuti. Dal 16 novembre era imbattuto nel gioco finale della ‘ghigliottina' e il montepremi che ha conquistato è il secondo più alto nella classifica di tutti i tempi, pari a 310.625 euro

L'errore di Christian a L'Eredità e l'eliminazione dal gioco

Dopo due errori commessi nella prima parte del gioco, Christian ha deciso di sfidare Carlotta. "Lo è una brutta figura", era la definizione a cui corrispondeva al parola da indovinare. Nonostante i numerosi indizi e una sola lettera mancante, il campione non è riuscito a dare la riposta corretta: "Barbina". Il ragazzo ha così dovuto lasciare il programma dopo più di un mese: "Cado sulla barbina". "Ci dispiace, siamo ammirati per il grande campione che sei", ha detto Liorni. "Ringrazio tutti, è stata una bellissima esperienza, sono anche riuscito a vincere qualcosa". Il montepremi guadagnato da Christian in 25 puntate (310.625 euro), ha spiegato il conduttore, è "al secondo posto nella classifica di tutti i tempi". In studio standing ovation del pubblico e lunghi applausi per lui.

Chi è Christian Giordano, il ‘campionissimo' de L'Eredità

Christian Giordano era campione de l'Eredità dalla puntata del 16 novembre, quando al gioco finale aveva vinto un montepremi di 160mila euro. Per circa un mese è rimasto imbattuto, fino all'eliminazione questa sera, venerdì 13 dicembre. Nato a Nocera Inferiore, ha 29 anni e attualmente vive a Potenza, dove si è trasferito per stare più vicino alla famiglia. È grazie a loro che è nata la passione per il game show condotto da Marco Liorni. Lavora come infermiere in neonatologia e terapia intensiva neonatale ed è appassionato di cucina.