Graziano ‘Rock Papaleo’ gioca con la fidanzata Annabella ad Affari Tuoi: “Nella mia vita tanti rischi” La puntata di Affari Tuoi del 26 novembre ha visto Graziano, soprannominato Rock Papaleo da Stefano De Martino, protagonista. Il pacchista della Regione Basilicata ha giocato con la fidanzata Annabella e dopo essersi divertiti a suon di jazz, hanno accettato l’offerta del dottore. Sono tornati a casa con 15mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Partita a ritmo di jazz quella di Graziano, concorrente della Basilicata, stasera ad Affari Tuoi. Il musicista accompagnato dalla fidanzata Annabella che condivide con lui la stessa passione per la musica e in particolare per il jazz, è conosciuto dai telespettatori di Rai 1 come il "Rock Papaleo", così come lo ha soprannominato Stefano De Martino nel corso delle 38 puntate a cui ha preso parte prima di essere sorteggiato. La coppia è tornata a casa con 15mila euro dopo aver accettato l'offerta del dottore.

La partita di Graziano ad Affari Tuoi

La partita di Graziano e Annabella è iniziata più o meno bene: dopo aver chiamato i primi sei pacchi, per loro è arrivata la prima proposta dal dottore, il cambio. Dopo aver rifiutato, la beffa: hanno eliminato dal tabellone i 300mila euro. Prima, però, si sono divertiti con Stefano De Martino a suonare e cantare a ritmo di jazz. Dopo aver eliminato i 50k, per loro è arrivata una nuova offerta, 19 mila euro. "Bella offerta, ma rifiutiamo", le parole del musicista.

"Noi conviviamo, stiamo insieme da 5 anni" hanno raccontato. "Nessuna proposta di matrimonio qui, stasera?" ha chiesto scherzando De Martino. "Nono, nessun rischio", la replica ironica. Alla nuova chiamata del dottore, Graziano ha rifiutato nuovamente la proposta di cambio. Eliminati dal tabellone 100mila euro e 10mila euro, per il pacchista della Basilicata è arrivata l'offerta di 10mila euro: "Rifiuto e vado avanti", le parole prima di proseguire.

Subito dopo la beffa: il pacco numero 17 chiamato ha eliminato dal tabellone la cifra più alta in gioco, 75mila euro. Poi è arrivata di nuovo la proposta di cambio. "Il 2 è un numero ricorrente, sia per eventi spiacevoli che per quelli belli. Capitato alla Lombardia, dove noi viviamo. Poi il 12 è un altro numero ricorrente che ci ha legati. Il 14 è collegato a un sogno che ho fatto stanotte. Ho sognato di andare a una festa e avevo una valigia con i pomodori. Nella smorfia napoletana, i pomodori corrispondono al numero 14. Il boccaccio era aperto e i pomodori si riversavano per terra" ha ragionato Annabella. Graziano ha poi aggiunto: "Stamattina ho comprato delle caramelle perché ho mal di gola. A un senza tetto ho dato degli spiccioli, lui mi ha dato un numero, il 14. Già pensavo di pescarlo, è stato un segno". Per questo motivo la coppia ha scelto di cambiare il loro pacco con il numero 14. Il loro, il numero 10, conteneva 5mila euro.

Il finale di Graziano e Annabella

Rimasti con 30 mila euro, 5 euro e 100 euro, Graziano e Annabella sono arrivati al finale della loro partita. Sono riusciti a eliminare i 5 euro, così il dottore gli ha offerto 15 mila euro. "Ringrazio lo staff del programma, ringrazio te Stefano, sei umile e professionale. Ho sempre rischiato nella vita, il mio lavoro comporta rischi. Ci credo sempre anche se è instabile, non mi spaventa. L'importante è essere felici. Mi preoccupano i 100 euro perché non ho un paracadute. Ringrazio il dottore e accetto l'offerta" ha dichiarato Graziano prima di accettare l'assegno. Il loro pacco conteneva 30mila euro.