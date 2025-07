video suggerito

Le prime parole di Dino Giarrusso dopo l’Isola: “Amo dire la verità. Ho imparato quanto è prezioso ciò che ho” Dino Giarrusso è tornato in Italia dopo la fine della sua avventura all’Isola dei Famosi 2025, conclusasi in semifinale. il naufrago ha tracciato un bilancio dei giorni in Honduras, ringraziando chi l’ha aiutato ma anche chi l’ha criticato, spiegando poi cosa ha imparato dal reality. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dino Giarrusso è tornato in Italia dopo la fine della sua avventura all'Isola dei Famosi 2025. Il naufrago è stato eliminato in semifinale, a un passo dalla puntata finale di questa sera, giovedì 2 luglio. Il giornalista ha tracciato un bilancio dei giorni in Honduras, ringraziando chi l'ha aiutato ma anche chi l'ha criticato, spiegando poi cosa ha imparato dal reality.

Le prime parole di Dino Giarrusso dopo l'Isola

"Voglio ringraziare di cuore l'Isola, perché per me questa esperienza è stata tanto formativa", ha detto Giarrusso in un video pubblicato sui social ufficiali del reality. L'ex naufrago ha spiegato cosa gli ha insegnato questa esperienza: "All'Isola manca tutto, il cibo, gli affetti, mia moglie, i figli, anche potersi lavare, specchiare, leggere. Quando ti manca tutto, dormi per terra con tutte le fatiche e le privazioni del caso, capisci meglio quanto è prezioso ciò che abbiamo nella vita normale e che io sbagliando spesso ho dato per scontato". Grazie all'avventura in Honduras, Giarrusso ha capito quanto è "bella, felice e ricca" la sua vita a casa.

Giarrusso ha poi ammesso di essere stato sempre se stesso, dall'inizio del percorso fino alla fine, senza mai pensare al gioco: "Non ho mai visto un reality, non sono uno stratega. Sono caduto in molte trappole, sono rimasto me stesso. Amo dire al verità e ciò che penso. Ho provato a portare l'amore per lo studio, la cultura e la conoscenza. Ringrazio chi mi ha criticato perché mi ha aiutato a crescere". Infine ha concluso: "Non ringrazio chi mi ha insultato perché gli insulti sono bullismo online e non servono a nulla".

La rissa con Omar Fantini e l'eliminazione durante la semifinale

Durante i giorni trascorsi all'Isola, Dino Giarrusso ha più volte fatto parlare di sé. Il naufrago si è mostrato piuttosto polemico prima nei confronti della conduttrice Veronica Gentili e poi con alcuni concorrenti, come quando ha detto a Cristina Plevani che, nella sua carriera, non ha fatto altro se non vincere il Grande Fratello. In una delle ultime puntate è stato protagonista di una rissa in acqua con Omar Fantini durante la prova leader, in cui sono arrivati alle mani con spintoni e schiaffi. "Mi scuso con Omar, Cristina e tutti i naufraghi. Silvio Berlusconi non sarebbe stato contento dello spettacolo che abbiamo dato, mi scuso anche con la rete", ha detto durante la semifinale, in cui poi è stato eliminato.