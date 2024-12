video suggerito

La partita di Alessandro ad Affari Tuoi finisce malissimo: aveva 75mila euro e li cambia con un pacco blu Protagonista della puntata di Affari Tuoi del 28 dicembre è Alessandro del Veneto. La partita inizia portando via i pacchi più alti e un cambio si rivela una scelta non vincente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di sabato 28 dicembre è Alessandro alias Vacanze di Natale, dal Veneto. Stefano De Martino chiede qualche informazione sul concorrente che si prolunga in un elenco: "Sono responsabile commerciale, mental coach, istruttore di tennis, personal trainer e mezzo cantante". Lo accompagna la figlia minora Francesca: "Mi sto laureando in lingue per il commercio internazionale e faccio anche la modella". La partita inizia con una perdita importante, ben 300mila euro al primo tiro nel pacco della Liguria. Il secondo tiro non è propriamente dei migliori, a chiamarlo è Francesca e vanno via 200mila euro.

La partita di Alessandro

Dopo essere ricorsi ad un momento di meditazione collettiva, è il momento del terzo tiro e vanno via 30mila euro della Toscana. De Martino, accompagnato da pubblico, intona il mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu" e pare funzionare, poiché con il quarto tiro apre il primo pacco blu che contiene zero euro. Gli ultimi due tiri prima della telefonata: 15mila euro della Basilicata e i 100 euro del Piemonte. Arriva la prima chiamata del dottore che offre 17mila euro, Alessandro rifiuta l'offerta e prosegue la partita. È il turno del Molise con un pacco che contiene 6mila euro, a seguire la Sardegna con soli 500 euro. Ancora un pacco blu, quello dell'Abruzzo con 50 euro. La seconda chiamata del dottore porta Alessandro a compiere una scelta, cambiando il suo pacco numero 20 con il numero 11.

"Diciamo che è un numero che mi piace, quando praticavo calcio giocavo con il numero 9 e il numero 11, il numero 9 che non mi ha portato bene prima, quindi prendo l'11"

Il pacchista veneto decide di aprire il pacco che aveva pescato, il numero 20 che conteneva 75mila euro. La partita continua con il pacco numero 17 del Trentino Alto Adige che ha pescato un euro. Nel pacco numero 16 della Puglia, il secondo chiamato da Alessandro, ci sono proprio i 100mila euro. Il dottore offre al concorrente un cambio o sei tiri, ma lui sceglie quest'ultima opzione. Il primo pacco che chiama, la Lombardia, contiene 20mila euro. I pacchi successivi contengono 5 e 200 euro, la partita sembra essere in risalita. E, infatti, l'altro pacco contiene 75 euro. La Valle d'Aosta, chiamata da Alessandro sul finale di partita, contiene 10mila euro. Francesca fa la sua scelta, supportata dal padre, e chiama la Campania con il pacco numero 7 che, però, contiene 50mila euro, la cifra a cui loro ambiscono.

Alessandro va alla Regione Fortunata

La partita si è ormai conclusa, non resta che arrivare alla regione fortunata. "Non avrei mai voluto arrivare a questo punto, almeno ho altre due possibilità, anche se sarebbe meglio quella. Io sarei per il Veneto, il Veneto mi ha cambiato la vita" dice Alessandro, a cui fa ruota sua figlia: "Io gli dico di seguire il suo istinto, la partita è sua". Il pacchista, quindi, continua per la sua strada: "Non c'è una logica, se ci fosse una logica, magari, è sorteggiata. Facciamo così, mi gioco la prima e spero che sia l'ultima". Purtroppo non è quella la ragione fortunata, eliminate altre nove regioni, restano alcune tra cui scegliere e Alessandro chiarisce il suo pensiero:

Io sono uno molto fatalista, credo che nella vita tante cose sono segnate, e se deve andare in quella direzione va in quella direzione. Io sono qua, ne approfitto per ringraziare tutti, ringrazio tutti loro, te perché con la tua leggerezza mi hai fatto vivere una esperienza bellissima, ringrazio tutte le persone che sono là dietro, ringrazio il dottore che è stato il mio avversario e senza avversario non si può giocare. Io credo che se dobbiamo vincere 50mila, è già scritto, non viverla come una responsabilità.

Lascia così la parola alla figlia Francesca: "Visto che è caduto l'occhio a tutti e due sulla Toscana allora io direi quella". Purtroppo anche la regione scelta non è quella fortunata. De Martino saluta il concorrente: "Un applauso per Alessandro, un vero sportivo".