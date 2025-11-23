Il bacio di Teo Mammucari a Mara Venier in lacrime per Ornella Vanoni: “Proviamo a cambiare pagina”

Un'ora scarsa di trasmissione, tutta dedicata a Ornella Vanoni. Mara Venier ha deciso di dedicare la puntata in forma ridotta, per lasciare spazio alla finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, all'amica scomparsa due giorni fa nella sua Milano.

E fine puntata, c'è Teo Mammucari per passare la linea allo sport, ma la conduttrice veneta proprio non riesce a trattenere l'emozione.

Il momento di fragilità davanti alle telecamere

Mara Venier, visibilmente provata dall'ora trascorsa a ricordare la grande artista milanese, si commuove e sembra quasi non riuscire a parlare. Lo studio si è caricato di una tensione palpabile che, a chi segue Domenica In da quando è cominciato in questa stagione, aveva dato impressione di un ennesimo attrito tra Mammucari e la Venier. Invece, questa volta, non c'è stato spazio per rimbrotti e per commentini.

L'abbraccio e il bacio di Teo Mammucari a Mara Venier

Con un abbraccio e un bacio, Teo Mammucari ha sciolto ogni tensione. Un gesto di vicinanza verso la conduttrice prima di dirle: "Ho visto che quando vivi le cose, non riesco più a essere divertente". Nel dare la linea alla finale di tennis, Mammucari prova a ritrovare il suo registro abituale: "Io volevo dire una cosa bella, perché The Show must go on. Dovete sapere che quando parliamo di tennis, Mara è molto ferrata".

È stato un tentativo di riportare leggerezza, di restituire alla Venier quel sorriso che per un attimo si è spento. Ma la conduttrice, con la sua caratteristica onestà, non può fingere: "Non so nulla". Il siparietto si chiude con Mammucari che dimostra che la Venier non sa chi sta per giocare la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. Si è cercato di portare un istante di buonumore, ma chiaramente i pensieri erano ben altri nella testa. Mara Venier non è riuscita a sorridere: "Hai ancora un minuto, Teo", gli ha detto. La linea, dopo un saluto a Enzo Miccio in collegamento dal Piccolo dove era stata allestita la camera ardente della Vanoni, è passata poi alla Coppa Davis.