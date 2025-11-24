spettacolo
Mara Venier: “Quando stavo con Renzo Arbore ho perso un bambino a cinque mesi e mezzo di gravidanza”

Mara Venier racconta in un’intervista il momento, doloroso e delicato, della perdita di un figlio che aspettava da Renzo Arbore a cinque mesi e mezzo di gravidanza. Poi, parla dell’amore col marito, Nicola Carraro.
A cura di Ilaria Costabile
Mara Venier, ormai la regina della domenica in TV, si è raccontata in una lunga intervista nella quale ha parlato dei suoi trascorsi anche lontano dal piccolo schermo, sebbene non siano mancati i racconti personali anche durante le sue trasmissioni. Dall'amore con Jerry Calà passando per quello con Renzo Arbore, durante il quale ha dovuto affrontare un grande dolore.

La perdita del bambino durante la storia con Arbore

Intervista dal Corriere della Sera, Mara Venier ha raccontato di un momento molto delicato e difficile della sua vita, durante la relazione con Renzo Arbore: "Ho perso un bambino a cinque mesi e mezzo di gravidanza. È stato un grandissimo dolore". Il loro è stato un amore a più riprese, dopo una prima storiella prima degli Anni 80, nel 1986, l'anno dopo la trasmissione che ha segnato la televisione italiana, ovvero Quelli della notte, i due si misero insieme sul serio: "Ma negli anni della nostra storia non avevo in mente di fare la televisione, anzi. Restavo sempre un passo indietro. E poi non sopportavo le Ragazze Coccodè, quelle di Indietro tutta", racconta Venier, che poi spiega come la loro relazione sia finita, ma non perché il sentimento non fosse ancora vivo: "Con Renzo, certo, ci siamo lasciati amandoci. Ci siamo lasciati perché ci eravamo allontanati, non perché l’amore fosse finito. Per anni, dopo la rottura, lui non ha voluto vedermi. Oggi ci parliamo". 

Venier non ha mai rinnegato l'importanza che il rapporto con Arbore ha avuto nella sua vita. Il loro incontro ha dato una svolta alla sua carriera, intervistata dal settimanale Oggi, lo scorso anno, raccontò fu proprio durante la loro relazione che ebbe l'opportunità di condurre Domenica In, diventata una delle sue trasmissioni:

Io gli sono riconoscente perché se non fossi stata la "fidanzata di Arbore" probabilmente non mi avrebbero chiamata a Domenica in. Dovevo presentare solo un gioco e poi sono diventata la conduttrice. Certo, poi ho camminato con le mie gambe e il pubblico mi ha voluto bene: ha visto in me una persona normale, la zia Mara Lo ringrazio di cuore. E ringrazio Renzo".

L'amore col marito Nicola Carraro

La conduttrice, però, ad oggi non ha difficoltà ad ammettere che suo marito, Nicola Carraro, sia l'amore della sua vita. Da quando si sono sposati, infatti, Mara Venier non ha occhi per nessun altro: "Oggi per me esiste soltanto mio marito". La regina della TV, poi, racconta quando si sono conosciuti ed è iniziata così la loro storia d'amore: "Ci fece incontrare Melania Rizzoli, combinò tutto lei, però in questa storia c’entra anche Edwige Fenech". 

